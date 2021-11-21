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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 795 حكما وضبط 542 مخالفة مرورية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان  اليوم الأحد، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

 

وأسفرت الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة عن تم ضبط (4) متهمين ، وبحوزتهم (4) أسلحة نارية ، و(1.150) جرام بانجو و (200) جرام حشيش  و (30) جرام أفيون  ، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 795 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 154 حكم حبس جزئي و 31 حكم حبس مستأنف و 415 حكما بغرامات و 190 حكما بمخالفات ، علاوة على ضبط 5 حالات جنايات .

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 وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 26 قضية تموينية متنوعة شملت ضبط قضية لإستخدام الدقيق البلدى المدعم ، بجانب ضبط 7 قضايا لضبط مخالفات المخابز البلدية ، فضلاً عن ضبط 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على ضبط 11 قضية لعدم حمل الشهادة الصحية.

 

وفي مجال القضايا المرورية، تم ضبط 542 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 107 مخالفة وتحرير 125 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 90 حالة عدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 67 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 110 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 40 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

 

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

 

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد حزب حماة الوطن برئاسة اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ، بحضور ياسين عبد الصبور أمين عام الحزب بأسوان، واللواء أحمد صالح عضو مجلس النواب ، وحسونة عبد المجيد عضو مجلس الشيوخ.

 

حيث وجه اللواء أشرف عطية الشكر على دعم الحزب برئاسة الفريق جلال هريدى لجهود الدولة والحكومة والمحافظة فى إزالة أثار السيول بهذه القافلة التى تضم المساعدات الغذائية والتجهيزات اللازمة لرفع مستوى معيشة المتضررين ، وهو الذى يتناغم مع دور باقى الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى لتخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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