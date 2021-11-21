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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم ينتصروا لـ مطربى المهرجانات ضد قرار المنع

صدى البلد

آثار قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء ، الذى أصدره نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأيضا بين نجوم الوسط الفني ونجوم المجتمع ما بين مؤيد ومعارض. 

 

ونرصد في السطور التالية نجوم ينتصروا لمطربي المهرجانات ضد قرار المنع .. 

نجيب ساويرس 

 

شن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، حملة نقد لاذعة ضد قرار نقابة المهن الموسيقية بقائمة إسماء لمنع لمغني المهرجان من الغناء، مؤكدا أنه يرفض هذا الأمر بشكل كامل.


وأضاف نجيب ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"كل واحد حر يسمع اللي هو عايز يسمعه، واللي مش عاجبه ميفتحش اليوتيوب، ومحدش والي علينا نسمع ايه، وبحب الغناء الشعبي".

 

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس :"هجيب المطربين الشعبين في مهرجان الجونة وكلامي جد ومبقولش حاجة مبعملهاش طبعا، وهو لو عايز يعاكسنا لو جبناهم هنعكسه بردوا".

 

وأكمل المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال :" حاسس إن الموضوع فيه نفسنه وغيره يعني، ودورك إنك لما حد يتعب تصرف عليه لكن ملكش تحكم وتسيطر على أذواقنا".

نجيب ساويرس 

مدحت العدل 

 

علق الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، على قرار وقف نقابة المهن الموسيقية، 19 من مطربي المهرجانات عن العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، من بينهم: حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة، وكزبرة وحنجرة وغيرهم.

 

وقال مدحت العدل، في مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON”: أنا شخصيا بسمع وبشوف ولادي بيسمعوا إيه، والعكس صحيح ، ويخضع الأمر بيننا لنقاش دائما، عشان نشوف إيه الوِحِش وإيه الحلو". 
 

وأوضح انه لا يناقش قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثيلية، بإيقاف مطربي المهرجانات؛ كونه نقيبا لديه من الاختصاص والمحددات ما يجعله يتخذ قراره المناسب، قائلاً : مش بناقش قرار.. ولا المنع الذي يمارسه داخل نقابته وداخل اختصاصاته".

مدحت العدل

هانى شنودة 

 

قال الموسيقار هاني شنودة إن فن "الراب" هو شعر إفريقي ولا يخص نقابة الموسيقيين سواء بنجاحهم في امتحانات النقابة أو رسوبهم ، كون هذه النوعية من الموسيقى تعتمد على الإلقاء وليس الغناء.

 

وكشف أنه ضد فكرة المنع لكن مع فكرة معاقبة من يقدم أغاني تحمل كلمات هابطة أو مسفة عبر الشرطة قائلاً : أنا مش مع المنع لأني مقدرش أقول للناس اللي بتمشي في نهر الشارع نمنع المشي ، لكن اللي نزل من على الرصيف يتعاقب".

 
وتابع: اللي يقول أغاني وكلمات خارجة شرطة الآداب والنيابة تحبسه وتعاقبه". 


وحول أحقية النقابة في منع المطربين ، قال: "ما ينفعش كل واحد يقوم بدور الثاني ، وما ينفعش أنا كموسيقي أمنع وشرطة الآداب تتفرج  اللي يقول كلمة مش مؤدبة أو خارجة  فيه شرطة آداب وشرطة المصنفات معنية فقط بالحقوق الخاصة بالملكية الفكرية". 

هانى شنودة 

عباس أبو الحسن 

 

هاجم الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، قرار هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إيقاف مطربي المهرجانات.

 

وكتب أبو الحسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏الغناء هو المتنفس الوحيد الباقي للتعبير عن الكينونة وآمال وطموحات المستقبل والأحلام المجهضة و فيض الكيل وتوثيق للحالة الوجدانية الجمعية لمجتمع في عصر ما . كيف حاد الصلف والجمود وربما هي الغيرة بشخص مفترض ان يكون فنانا فيستغل سلطة مطلقة مبهمة ليكتم الأفواه طبقا لمعاييره الشخصية.


وأضاف  أبو الحسن: " ‏مصطلحات مطاطية مثل المظهر العام واللبس الغرائبي وحلاوة الصوت وقواعد الغناء المثلي لا يصح لنقيب محسوب علي الفنانين الغنائيين أنه يذكرها من أساسه ، الغناء أحد صنوف الفنون و الفنون أساسها حرية التعبير والتجربة والابتكار .


وتابع: "‏ النقيب ليس سلطة مطلقة يطلق فيها العنان لذوقه ومفاهيمه الشخصية ، وظيفته فقط الالتزام فقط بحرمان أو معاقبة من يخالف  مواد القانون العام والجرائم المحددة المنصوص عليها في قانون العقوبات كالألفاظ الخارجة والسب والعري .

عباس ابو الحسن 


وأكمل: " فكرة الحصول علي تصريح الغناء فكرة عبثية فحق التعبير حق دستوري أصيل في مواد الدستور، كما أن العقاب لابد أن يتناسب مع الجرم ويجب أن يسبقه تحذيرات رسمية وانذارات عديدة ثم منع مؤقت محدد المدة مش سبهللة .


وقال "طب ما بنفس المنطق تمنعوا الأفلام والمسرحيات الهزلية الوضيعة ( بنفس نوع المقايس دي ) وهي بتخر علينا من كل قنوات التلفزيون والدولة ولا هي مجرد نظرة دونية عنصرية لمؤديين  ليس لديهم ظهر غير جمهور غفير من طبقات مهمشة لا تستحق أن يكون لها صوت وذوق خاص بهم .


وأوضح "  ده انت لو جمعت جمهور حمو بيكا وويجز وشاكوش ومروان بابلو في سنة فهو يزيد عن جمهور عمرو دياب من يوم ما غني في خمسين سنة.


واختتم حديثه بقوله: "‏دي اسمها نقابة المهن الموسيقية .. يا نقيب ! مسمهاش نقابة " جماليات قواعد العلوم الموسيقية أيها النقيب الجليل !  أو سموها باسمها الحقيقي : نقابة " الوصايا " علي الغناء للإله هانى شاكر  - حقبة الأسرة الضاحكة.

نقابة المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر نجيب ساويرس عباس ابو الحسن مطربي المهرجانات المهن الموسيقية حمو بيكا وحسن شاكوش المهندس نجيب ساويرس

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