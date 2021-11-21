أمن القاهرة تضبط عدد من تجار المخدرات بينهم "سيناوى"

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف الحملات المرورية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط شخصين وسيدة حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم وملك والده" وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام- مبلغ مالى- 5 هواتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء حال تواجده بدائرة القسم ، مستقلاً سيارة "ملكه" وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,350 كيلو جرام).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسيارة لتسهيل تنقلاته ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.