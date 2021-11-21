ضبط صاحب شركة بالقاهرة يدير شبكة إنترنت بدون ترخيص

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة ، مقيم بمحافظة الجيزة باتخاذه من غرفة كائنة بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة مكاناً لإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص ، وتوزيعها على عملائه المقيمين بالمنطقة المحيطة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالغرفة، وعُثر بداخلها على ( 9 أطباق هوائية خاصة بالشبكة لإستقبال الإشارة – 3 أجهزة أنتنه لاستقبال الإنترنت – 4 أجهزة نانو إستيشن لتوزيع الإنترنت – كيسة كمبيوتر – 2 رواتر – 2 جهاز محمل عليه برامج تشغيل الشبكة – 6 أجهزة أكسس بوينت – 3 أجهزة سويتش توزيع – 2 باور سابلاى لتشغيل الأطباق ) .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد توصيل الإنترنت لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.