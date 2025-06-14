محافظة الوادى الجديد: استكمال تركيب محطات تقوية المحمول بطريق تنيدة- منفلوط

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن استكمال أعمال مشروع تركيب أبراج شبكات الاتصالات على طريق بلاط منفلوط، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير تغطية شبكة اتصالات متكاملة على الطرق الرئيسية بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وجرى الانتهاء من تركيب 6 أبراج من إجمالى سبعة مواقع مُقررة لتوزيع الشبكات ، والتى تمتد على مسافة 130 كيلومتر، بواقع 20 كيلو متر للبرج الواحد فقط، ومن المقرر إتمام تركيب الأبراج المتبقية وتسليم المشروع خلال شهر يونيو القادم.



وأكدت المحافظة أنه تم إنهاء أعمال المرحلة الأولى والتى شملت تركيب ثلاثة أبراج اتصالات ، تعمل بنطاق تغطية مسافة 60 كيلومتر من الطريق ، كما تسليم 6 مواقع للشركة المُنفِّذة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، في ضمن جهود تحسين جودة الاتصالات على الطريق الحيوي، بما يساهم في دعم خطط التنمية وتعزيز الأمان لسائقي المركبات والمسافرين.