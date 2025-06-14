انتهاء تنفيذ 321 مشروعا ضمن حياة كريمة بـ 9 مليارات جنيه فى الوادى الجديد

أعلنت محافظةالوادي الجديد عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مركز الفرافرة بنسبة تنفيذ المشروعات 100% بإجمالى 321 مشروعا بتكلفة وصلت إلى حوالى 9 مليارات جنيه، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية من بينها مياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات الحكومية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب والمدارس غيرها.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن أعمال المبادرة فى مرحلتها الثالثة تضمنت إنشاء وصيانة المدارس بالمحافظة، ومشروع سكن كريم داخل تلك القرى وكذلك إنشاء 5 محطات رفع بالقرى الأم لخدمة أهالى 28 قرية بالمحافظة، وتنفيذ أعمال الإحلال وتركيب المواسير لمشروعات الصرف الصحى بـ11 قرية هى (أبومنقار الأم - بئر (4) - بئر (7) - بئر(5) - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن) .



وأكد الزملوط، أن خريطة المناطق التى جرى تنفيذ مشروعات المبادرة فيها شملت قرى أبو منقار و5 توابع لها (أبو منقار الأم - طلعت ضرغام - بئر 4 - بئر 5 - بئر 6 - بئر 7)، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها (أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16)، قرى الخير والنماء و4 توابع لها (الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل)، قرى الكفاح بإجمالى 7 توابع هى: (الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة)، قرة صبيح وتوابعها وهى (صبيح الأم – على بن أبى طالب)، قرى النهضة وتوابعها وهى (عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن)، وفى منطقتين بمدينة الفرافرة، هما (عبد المنعم رياض – أحمد بدوي.