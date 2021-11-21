عاش بينهم ومات بأحضانهم.. مصرع صياد غرقًا بنهر النيل في سوهاج

لقي صياد خمسيني مصرعه غرقًا؛ إثر سقوطه في نهر النيل بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، أثناء صيده الأسماك بذات الناحية.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بغرق صياد أثناء صيده الأسماك بنهر النيل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين غرق "محمد. ع - 50 عامًا - صياد - ويقيم دائرة المركز"، وبسؤال شقيقه "سلامة. ع - 39 عامًا - عامل"، قرر أنه أثناء صيد شقيقه المذكور الأسماك بنهر النيل بذات الناحية سقط في مجرى النهر، ولعدم إجادته السباحة غرق ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.