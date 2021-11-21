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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبيل تكريمه في مهرجان القاهرة.. سر تميز كريم عبد العزيز بين أبناء جيله

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

ما يقرب من 25 عاما، هذا هو العمر الفني للفنان كريم عبد العزيز الذي اختارته إدارة مهرجان القاهرة لتكريمه ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز هذا العام. 

قد يتساءل البعض حول معايير التميز التي يقيم بها مهرجان القاهرة الأسماء المختارة للحصول على تكريماتها هذا العام، لكن مشوار كريم عبد العزيز كان كافيا لعدم إثارة هذه التساؤلات بل والإشادة بالاختيار بصورة جماعية. 

كريم عبد العزيز

حصيلة مشواره الفني 

على عكس أبناء جيله لم يطل كريم عبد العزيز على جمهوره من كل مكان وفي كل عام ليثبت مكانته ويحافظ عليها، فهل تعلم عزيزي القاريء أن مشواره الفني مجتمعا بما يشمل الأعمال التي مازالت قيد التحضير تتخطى حاجز الثلاثين بعدد قليل؟. 

وهو ما يؤكد على أن النجومية وإثبات الموهبة واحترام الجمهور لا يحتاج إلى أعداد كثير من الأعمال أو تكرار ما يعجب الجمهور لتحقيق مكاسب في شباك التذاكر فقط. 

كريم عبد العزيز

خطف كريم عبد العزيز قلوب الفتيات منذ ظهوره الأول كشاب في امرأة من زمن الحب عام 1998، بعدما اختفى سنوات عن الشاشة السينمائية التي أبرزته كطفل موهوب يشارك العمالقة في التمثيل. 

أبرز أدواره في مرحلة الطفولة كان بالمشاركة مع عادل إمام في فيلم المشبوه عام 1981، وكان وسيما ويتمتع بخفة الدم ولفت الأنظار إليه، لكن عودته عبر الدراما كانت فاتحة خير عليه. 

خطوات ثابتة في تاريخ كريم عبد العزيز 

اختيارات كريم عبد العزيز المتتالية أثبتت أن نشأته في أسرة فنية أثرت تفكيره وقدرته على تقييم نفسه وموهبته، وجمع في مشواره بين الكوميديا ومناقشة القضايا المجتمعية وأضاف نكهة الأكشن والحركة اللازمة للفت انتباه المشاهد. 

يدور الجميع في فلك الإيرادات والأعمال الغزيرة، ويتوقف هو في محطات ثابتة ليقدم ما لا يمكن منافسته لاحتى أعماله التي لم تحظ بالقبول الكبير في السينما تعلق بها البعض بصورة غير مفهومة مثل فيلم ليه خلتني أحبك الذي شهد تعاون مهم مع منى زكي عام 2000.

كريم عبد العزيز

سر تميز مشواره 

ومثلما كان كريم عبد العزيز مؤثرا في السينما، كانت اختياراته الدرامية لا غبارعليها يسير من خلالها بخطى ثابتة نحو عقول وقلوب المشاهدين، خاصة عبر الأعمال الوطنية التي كان على رأسها مؤخرا الاختيار والزيبق. 

لم يبخل كريم عبد العزيز على بنات جيله من البطلات لا بمساحة الدور المناسبة أو صورهن على الأفيش، وعلى رأس هؤلاء كانت منى زكي التي قدمت دورا مهما في فيلم أبو علي، ومنة شلبي التي تعاونت مع في فيلم "واحد من الناس" و"في محطة مصر". 

التميز الذي يكرم عنه كريم عبد العزيز هو أنه لم يلهث وراء القيمة العددية قدر اهتمامه بالقيمة الفنية لما يقدمه، استغل مواهبه في تقديم ما يحبه المشاهد والمساحات المتاحة له لمساعدة أبناء جيله في تحقيق نجوميتهم الخاصة.

كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز منى زكى منة شلبي أعمال كريم عبد العزيز

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