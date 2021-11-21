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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يطلب التعاقد مع لويس إنريكي لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد

لويس إنريكي ورونالدو
لويس إنريكي ورونالدو

أكدت تقاريرصحفية، اليوم الأحد، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، طلب التعاقد مع لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لتدريب فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي خلفًا للمقال أولي جونار سولشاير.

 

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن عن إقالة النرويجي أولي سولشاير من تدريب الفريق لسوء النتائج.

 

وبحسب شبكة “ سكاي سبورتس” فأن رونالدو طلب التعاقد مع لويس إنريكي لتدريب الفريق، وأنه حريص على أن يتولى المدير الفني السابق لبرشلونة تلك المهمة.

 

وأشارت الشبكة إلى أن لويس إنريكي تم إدراجه في قائمة المرشحين لخلافة مانشستر، وأنه يُعتقد أن المدير الفني السابق لبرشلونة سيكون مهتمًا بالتحدث إلى المسؤولين حول الوظيفة الشاغرة في أولد ترافورد.

 

وأضافت الصحيفة أن إنريكي  سيحصل على دعم رونالدو ، الذي يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لتمكين يونايتد من التنافس مع مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.

ونجح لويس إنريكي في قيادة منتخب إسبانيا للتأهل لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان إنريكي قد فاز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا عام 2015، عندما كان رونالدو لاعبًا لـ مانشستر يونايتد.

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