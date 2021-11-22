أرى أحلاما تدل على عدم ثبات أمي المتوفاة عند السؤال.. فما حكم ذلك؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “أرى أحلامًا تدل على عدم ثبات أمي المتوفاة عند السؤال في القبر مع العلم أن الكل يشهد بأخلاقها وطيبتها.. فما حكم ذلك؟”.



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: "أنا لا أعلم هذه الأحلام صحيحة أم لا، ولكن ينبغى علينا أن نحسن الطن بالله ونذكر محاسن السيدة الكريمة والدتك رحمها الله.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أن هذا المنام قد يكون من قبيل أضغاث الأحلام.

وأوضح أنه ينبغي على السائل ان يدعو لأمه كثيرا ويصدق عنها ويهدي لها ثواب قراءة القرآن فيبعث لها هدايا وهى فى قبرها، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يرفع من درجاتها.

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن رؤية الكوابيس باستمرار أمر مزعج لأي إنسان، مشيرًا إلى أن قراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف قبل النوم؛ أثبتت التجارب أنها تقي العبد مما يزعجه في نومه.



يذكر أن من من السنن التي يستحب للإنسان القيام بها قبل النوم:



1- النوم على وضوء

لقـول رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ للبراء بن عازب رضي الله عنه : (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث ) متفق عليه.



2- قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين قبل النوم

لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري.



3- التكبير والتسبيح عند المنام:

فعن علي رضى الله عنه، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال حين طلبت منه فاطمة ـ رضي الله عنها ـ خادمًا: (ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم) متفق عليه.



4- الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استُجيب له، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته) رواه البخاري.



5- الدعاء عند الاستيقاظ من النوم:

والدعاء الوارد: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور) رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.