اليورو ينخفض 13 قرشا..العملات الأجنبية فى بنك مصر بختام تعاملات اليوم 21-11-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .





وتباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى بنك مصر خلال أسبوع و بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .





ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد



شهدت اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مقارنة بالاحد الماضى وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم 17.59 جنيه للشراء و 17.90 جنيه للبيع مسجلة تراجعا نحو 13 قرش خلال اسبوع .





وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 20.97 جنيه للشراء و 21.26 جنيه للبيع بارتفاع 8 قروش مقارنة بالاحد الماضى.





وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 16.83 جنيه للشراء و 17.01جنيه للبيع بتراجع 9 قروش فى اسبوع .





واستقر سعر صرف كورن سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.74 جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش .



وبلغ سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.74 جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع منخفض 3 قروش .



واستقرت سعر صرف كورن دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.36 جنيه للشراء و2.40جنيه للبيع بتراجع قرشين .



اسعار صرف العملات الاسيوية فى بنك مصر ختام الأحد



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .



واستقر سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 13.65 جنيه للشراء و 13.85 جنيه للبيع بزيادة قروشين .



واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.44 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .



