بعد الاعتداء على مدرس.. السوشيال ميديا كلمة السر في محاكمة ولي الأمر

خبير تربوي يجيب

وجه الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشؤون المعلمين، الشكر للقضاء المصري، قائلا: أسرع محاكمة لتعيد للمعلم هيبته بعد ثلاثة أيام من واقعة اعتداء ولى أمر ونجله التلميذ على معلم بالدقهلية وجاء الحكم بالحبس سنتين وغرامة مؤقتة 15 ألف جنيه.

واقعة مؤسفة وصادمة شهدتها مدرسة بإحدى القرى في بلقاس بالدقهلية، حيث اقتحم ولى أمر تلميذ بالصف السادس الابتدائي المدرسة واعتدى على مدرس، حيث فوجئ معلم الدراسات الاجتماعية المتطوع بالمدرسة باقتحام والد التلميذ للفصل أثناء الحصة الثانية وقام بتقييده وشل حركته وطلب من ابنه ضربه بـ"الكوتشي" على رأسه، بسبب قيام المعلم بنهر ابنه الذى تعدى على زميله بألفاظ نابية وإنزاله إلى الأخصائية الاجتماعية الذى تركها وهرب خارج المدرسة.

وطلب مدير المدرسة النجدة، وتم ضبط ولى الأمر وإحالته إلى نيابة بلقاس التي قررت إخلاء سبيله بكفالة 3 آلاف جنيه.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أكد أن المديرية ستتخذ الإجراءات الرادعة حيال الطالب فور انتهاء التحقيقات بالنيابة العامة حفاظا على كرامة المدرس.

دور السوشيال ميديا

قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، إن السوشيال ميديا لعبت دور كبير في تضخيم الحادثة وإعلانها للرأي العام، ولكنها ليست الحادثة الوحيدة التي تحدث في حق المعلم.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من حالات الاعتداء على المعلم لا تصل إلي الشرطة والقضاء، وذلك لأنه لا يوجد منظومة تعليمية محكمة تستطيع من خلالها حماية أعضاء العملية التعليمية.

ولفت إلي أن هناك العديد من حالات الاعتداء التي تتم على المعلم، واعتداءات بين المعلمين وبعضهم، لذلك هناك خلل لا بد من إصلاحه من قبل وزارة التربية والتعليم عن طريق المنظومة التعليمية.

كيف دخل ولي الأمر الفصل؟

وتابع: "عند مراجعة الحادث سيكون هناك عدة تساؤلات أولها كيف دخل ولي الأمر إلي الفصل؟ لذا هناك خلل في نظام الأمن في المدرسة، والسؤال الثاني لماذا لا توجد هذه المشاكل في المدارس الخاصة؟، والسؤال الثالث لماذا لم يتم حل المشكلة من الأساس من قبل مدير المدرسة؟ لأن لديه نقصا في أعداد المعلمين داخل المدرسة الأمر الذي يترتب عليه إحداث فوضى داخل المدرسة".

منظومة تعليمية

وأوضح الخبير التربوي، أن المشكلة أكبر من أنه عنف متبادل من قبل ولي الأمر والمعلم والاعتداء على المعلم، ولكن المشكلة تكمن في المنظومة التعليمية التي تحتاج إلى إصلاح التي لا بد من وضع حد لها والعمل على تحديثها.

التعدي على المعلمين

مسلسل التعدي على المعلمين من قبل أولياء الأمور لا يتوقف وفي واقعة هي الثانية هذا الشهر أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقيها شكوى من معلمه بمدرسة "جزيرة النجدي" للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية.

وقالت المعلمة في شكواها أن أسرة إحدى الطالبات اقتحمت المدرسة من الباب الخلفي نظرًا لغلق المدخل الأساسي للمدرسة بالجنازير، واعتدوا عليها وعلى معلمات المدرسة بالسب والقذف، واحتجزوا معلمة داخل الفصل، إضافة لتكسير أحد أبواب الفصول، وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة قليوب لإثبات حالة التعدي.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس اللجنة النقابية بقليوب، بمرافقة المعلمة وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولى الأمر ، والحفاظ على حق المعلمة القانوني والأدبي.

وتبين أنه أثناء دخول الطلبة الفصول في أول حصة باليوم الدراسي وجدت معلمة لغة عربية طالبة في الصف الخامس الابتدائي تضع مكياجا في وجهها، فطالبتها المعلمة بالالتزام بآداب المدرسة ولكن فوجئت برد فعل أسرتها، حيث قاموا باقتحام المدرسة وسب المعلمات واحتجاز المعلمة داخل إحدى الفصول، مما أدى إلى تقدمها ببلاغ لشرطة ضدهم.

ضرب معلمة في طابور الصباح

وسبق وأعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، يوم 6 نوفمبر الجاري، تلقيها شكوى من معلمه بمدرسة " الشهيد سعيد عبد الوهاب" التابعة لإدارة طوخ التعليمية بالقليوبية، تعدت عليها ولية أمر داخل المدرسة وفى طابور الصباح بالضرب والسب، أمام التلاميذ، مما استدعى قيام المعلمة بالتوجه إلى قسم طوخ لتحرير محضر وإثبات حالة التعدي.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حسن عنتر رئيس اللجنة النقابية بطوخ، بمرافقة المعلمة وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولى الأمر ، والحفاظ على حق المعلمة القانوني والأدبي.

وبالفعل رافق رئيس وأعضاء النقابة النقابية، المعلمة خلال الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم ومعاقبة المعتدين عليها.

وطالب نقيب المعلمين، تغليظ لائحة الانضباط، ومنع دخول أولياء الأمور للحرم المدرسي إلا فى مواعيد محددة، وبضوابط لوقف التعدي على المعلمين الذي تزايد في الفترة الأخيرة لتراخي الرقابة على الدخول والخروج من المدارس.

كانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأدية رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.