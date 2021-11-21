تعرض للضرب من ولي أمر.. القضاء ينتصر لمعلم|خبراء: الحكم يحفظ كرامة المدرس

وجه الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشؤون المعلمين، الشكر للقضاء المصري، قائلا: أسرع محاكمة لتعيد للمعلم هيبته بعد ثلاثة أيام من واقعة اعتداء ولى أمر ونجله التلميذ على معلم بالدقهلية وجاء الحكم بالحبس سنتين وغرامة مؤقتة 15 ألف جنيه، شكرا للقضاء والدولة الحفاظ على كرامة المعلم وهيبته.

واقعة مؤسفة وصادمة شهدتها مدرسة بإحدى القرى فى بلقاس بالدقهلية، حيث اقتحم ولى أمر تلميذ بالصف السادس الابتدائى المدرسة واعتدى على مدرس، حيث فوجئ معلم الدراسات الاجتماعية المتطوع بالمدرسة باقتحام والد التلميذ للفصل أثناء الحصة الثانية وقام بتقييده وشل حركته وطلب من ابنه ضربه بـ"الكوتشى" على رأسه، وذلك بسبب قيام المعلم بنهر ابنه الذى تعدى على زميله بألفاظ نابية وإنزاله إلى الأخصائية الاجتماعية الذى تركها وهرب خارج المدرسة.

وطلب مدير المدرسة النجدة، وتم ضبط ولى الأمر وإحالته إلى نيابة بلقاس التى قررت إخلاء سبيله بكفالة 3 آلاف جنيه.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أكد أن المديرية ستتخذ الإجراءات الرادعة حيال الطالب فور انتهاء التحقيقات بالنيابة العامة وذلك حفاظا على كرامة المدرس.

قانون رادع للآخرين

وفي هذا الصدد قال إبراهيم شاهين، الخبير التربوي، ووكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن دور النيابة والعدالة المصرية في هذا القرار العاجل والسريع يضع لها التحية، نتيجة لـ تقديرها لأهمية المحافظة على كرامة واحترام المعلم، فهو بالحقيقة أسرع حكم لـ القضاء المصري، وبالفعل هو قانون رادع للآخرين.

وأوضح شاهين في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن المعلمين تلقوا الكثير من المعاناة في العصر الحالي حيث يتم الضغط على المدرسين وتلقوا العديد من التهديدات من قبل أسر الطلاب، ونتيجة لذلك يتعرضون للخوف من هذا الضغط لأن أغلبهم من السيدات فـ يتنازلون عن حقوقهم، فالقانون التي صدر بحماية المعلم يجعل المدرسين لا يتنازلون فيما بعد عن حقهم واحترامه أمام الطلاب.

وتابع: لاستمرار حق احترام المعلم يجب أن يبدأ هذا من الدولة اولاً، عن طريق محافظة الدولة على كرامة المعلم من ناحية التقدير له أدبياً ومادياً ليهتم بمنظرة كمعلم يوصل المعلومة للطلاب بمظهر يليق بالعلم، جانب أن الاكتفاء مادياً يجعل المعلم يكتفي بشرح المنهج بالمدرسة ويتجنب الدروس الخصوصية، فبتالي تنتهي الدروس الخصوصية التي تعد سبباً اساسياً في إنهاء هيبة المعلم وتحطيمها نتيجة أن الطالب يعطي لـ للمدرس الفلوس مباشراً في يده.

إهانة للمعلم

وأكد أن الدولة فتحت الباب للعمل كمدرس لأي شخص وهذا ما نرفضه تماماً، لان ذلك يهين المعلم ويجعل الطالب لا يحترمه نتيجة صغر سنه او عدم خبرته بمجال التدريس، فيشترط أن يكون المعلم خريج كلية تربية لان غير ذلك إهانة للمعلم.

واختتم قائلاً: اشكر باسم نقابة المعلمين شكري وتقديري للنيابة العامة للعدالة المصرية لسرعة ردع المعتدي على كل معلم له احترامه وتقديره وأنه بمثابة أب لكل طالب.

التعدي على المعلمين

مسلسل التعدي على المعلمين من قبل أولياء الأمور لا يتوقف وفي واقعة هي الثانية هذا الشهر أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقيها شكوى من معلمه بمدرسة "جزيرة النجدي" للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية.

وقالت المعلمة في شكواها أن أسرة إحدى الطالبات اقتحمت المدرسة من الباب الخلفي نظرًا لغلق المدخل الأساسي للمدرسة بالجنازير، واعتدوا عليها وعلى معلمات المدرسة بالسب والقذف، واحتجزوا معلمة داخل الفصل، إضافة لتكسير أحد أبواب الفصول، وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة قليوب لإثبات حالة التعدي.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس اللجنة النقابية بقليوب، بمرافقة المعلمة وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولى الأمر ، والحفاظ على حق المعلمة القانوني والأدبي.

وقد تبين أنه أثناء دخول الطلبة الفصول في أول حصة باليوم الدراسي وجدت معلمة لغة عربية طالبة في الصف الخامس الابتدائي تضع مكياجا في وجهها، فطالبتها المعلمة بالالتزام بآداب المدرسة ولكن فوجئت برد فعل أسرتها، حيث قاموا باقتحام المدرسة وسب المعلمات واحتجاز المعلمة داخل إحدى الفصول، مما أدى إلى تقدمها ببلاغ لشرطة ضدهم.

ضرب معلمة في طابور الصباح

وسبق وأعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، يوم 6 نوفمبر الجاري، تلقيها شكوى من معلمه بمدرسة " الشهيد سعيد عبد الوهاب" التابعة لإدارة طوخ التعليمية بالقليوبية، تعدت عليها ولية أمر داخل المدرسة وفى طابور الصباح بالضرب والسب، أمام التلاميذ، مما استدعى قيام المعلمة بالتوجه إلى قسم طوخ لتحرير محضر وإثبات حالة التعدي.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حسن عنتر رئيس اللجنة النقابية بطوخ، بمرافقة المعلمة وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولى الأمر ، والحفاظ على حق المعلمة القانوني والأدبي.

وبالفعل رافق رئيس وأعضاء النقابة النقابية، المعلمة خلال الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم ومعاقبة المعتدين عليها.

وطالب نقيب المعلمين، تغليظ لائحة الانضباط، ومنع دخول أولياء الأمور للحرم المدرسي إلا فى مواعيد محددة، وبضوابط لوقف التعدي على المعلمين الذي تزايد في الفترة الأخيرة لتراخي الرقابة على الدخول والخروج من المدارس.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأدية رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.