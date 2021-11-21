وفاة سهير البابلي بعد صراع مع المرض

توفت الفنانة سهير البابلي اليوم بعد صراع مع المرض ، حيث كانت تعاني في الفترة الأخيرة من بعض الجلطات .

وأعلن الداعية الإسلامي الدكتور رضا طعيمة ابنه الفنانة سهير البابلي؛ في تصريح خاص لصدى البلد وفاة الفنانة سهير البابلي بعد معاناة كبيرة مع المرض



حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة سهير البابلي، بعدما كشفت الفنانة حلا شيحة - عبر حسابها على تطبيق انستجرام - عن تعرض «البابلي» لوعكة صحية.

ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تعلن فيه عن تعرض الفنانة المعتزلة سهير البابلي لأزمة صحية، ونقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

وينشر صدى البلد في التقرير التالي، تطورات الحالة الصحية لـ سهير البابلي منذ لحظة نقلها للمستشفى.

نقيب الممثلين يكشف حالة سهير البابلي :

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة سهير البابلي.

وقال أشرف زكي: "سهير البابلي تعرضت لغيبوبة سكر وتم نقلها لأحد المستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر ".

وأضاف أشرف زكي: "حالتها الآن مستقرة وتخضع للإشراف والملاحظة في المستشفى، وسنتابع حالتها خلال الساعات القادمة".

أكدت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر ونصف بسبب انخفاض في السكر تسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: "الموضوع قاسي جدا عليها وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والاكل".

وأضافت نيفين الناقوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن والدتها قطعت الكلام والأكل الآن وانخفض البروتين في جسمها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات بصفة مستمرة.

وتابعت: "احنا في المستشفى الآن ووالدتي ليست في غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت في مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة والأكل من الانابيب وهي على جهاز تنفس صناعي"