تعرف على تشكيل إنتر ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

أعلن المديران الفنيان “سيمونى إنزاجى” و"لوتشيانو سباليتى"، تشكيل فريقيهما إنتر ميلان ونابولى على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويبدأ إنتر ميلان اللقاء بالتشكيل التالى:



حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

الدفاع: سكرينيار ، رانوكيا ، باستونى ، دارميان

الوسط: باريلا ، بروزوفيتش ، هاكان أوغلو.

الهجوم: بيرسيتش ، كوريا ، لاوتارو مارتينيز.

فى المقابل يخوض نابولى اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أوسبينا.

الدفاع: دى لورينزو ، راحمانى ، كوليبالى ، روى.

الوسط: لوزانو ، أنجويسا ، فابيان.

الهجوم: زيلينسكى ، إنسينى ، أوسيمين.