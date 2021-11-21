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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة الطقس بمطروح

استمرار تعليق الدراسه لسوء الأحوال الجوية في مطروح غدا

رفع تجمعات مياه الأمطار
رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

قرر  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد  استمرار تعليق الدراسه بمدارس مطروح  غدا الاثنين   22 نوفمبر ولليوم الثالث على التوالي  نظرا  ولحين استقرار الاحوال الجوية .

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مطروح: رفع حالة التأهب والتعامل مع النوه وسحب تجمعات المياه المتراكمة

جاء ذلك بسبب حالة الطقس السيء الذى تشهده مطروح من امطار غزيرة  والذى تسبب فى اغراق الشوارع.

وأضاف المحافظ أنه  تقرر تعليق الدراسة   بمدارس مطروح  مع استمرار اعمال رفع تجمعات مياه الامطار من الشوارع والاماكن التي تأثرت كثيرا من السيول وسقوط الأمطار وحتى يسهل حركة  وانتقال المواطنين .

كان   الطقس السيء الذى شهدته مطروح تسبب  فى توقف حركة الصيد تمام فى البحر  لارتفاع حركة الأمواج بالبحر .
كما  اغلق مرور مطروح شارع الجلاء أمام اللوكس بسبب تزايد الامطار مع تحويل الشارع إلى شارع اخر لحين تصريف مياه الأمطار.


كما  تسبب الطقس السيئ  فى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق  الكيلو 2 وعمارات اللوكس والكيلو 4والكيلو 5 بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء بعدد من التجمعات بمدن السلوم .

كانت   محافظة مطروح  قد شهدت  منذ مساء أول أمس الجمعة   سقوط امطار رعدية  غزيرة وبرق ورعد  بمدينة مرسى مطروح  بالإضافة إلى  انخفاض  في درجات الحرارة .

حيث ارتفع صوت الرعد وأضاء البرق سماء مطروح وتساقطت امطار غزيرة بمدن المحافظة المختلفة خاصة مدينة مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم والساحل الشمالي الغربي.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى اغراق الشوارع الرئيسية والفرعية خاصة التى لا يوجد بها صرف صحى كما قل تواجد المواطنين بالشوارع .

وقرر  محافظ مطروح يوم  الجمعة   تعليق الدراسه بمدارس مطروح  بدء من  يوم السبت الماضى  ٢٠ نوفمبر نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية ولحين استقرار الاحوال الجوية

واعلنت  محافظة مطروح  رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم  الشتاء والذى تستقبل خلاله المحافظة أمطار تصل لمرحلة السيول .
 
حيث وجة محافظ مطروح بتجهيز كافة معدات مجلس مدينة مرسي مطروح بالتعاون وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح استعدادا للأمطار المتوقعة مراجعة شنايش الأمطار وعمل تجارب عملية بالمعدات.

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