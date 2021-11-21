"في الجنة إن شاء الله".. إدوارد ينعى سهير البابلي

نعى الفنان إدوارد، الراحلة سهير البابلي التى توفيت اليوم، الأحد، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية.

ونشر إدوارد، صورة للراحلة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، معلقا “الجميلة #سهير_البابلي ربنا يرحمك، ويصبر اهلك، في الجنة ان شاء الله ”.



وغيب الموت الفنانة الكبيرة سهير البابلي قبل قليل متأثرة بوعكة صحية ألمت بها قبل فترة.

ويكشف صدى البلد تفاصيل الساعات الأخيرة للفنانة القديرة سهير البابلي قبل وفاتها عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية.



وكانت سهير البابلي في الساعات الأخيرة -قبل وفاتها- تحرص علي سماع القرآن وترديده في سرها ، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق.



وعلي الرغم من ذلك إلا أنها قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادة أكثر من مرة وكأنها كانت تعلم أن هذه الساعات هي الأخيرة في حياتها.