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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير البابلي في لقاء تلفزيوني سابق: أخشى لقاء الله وساعة السؤال

سهير البابلي
سهير البابلي

توفيت الفنانة سهير البابلي اليوم بعد صراع مع المرض ، حيث كانت تعاني في الفترة الأخيرة من بعض الجلطات .
 

وأعلن الداعية الإسلامي الدكتور رضا طعيمة زوج ابنه الفنانة سهير البابلي؛  في تصريح خاص لصدى البلد  وفاة الفنانة سهير البابلي بعد معاناة كبيرة مع المرض.

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وتحدثت الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن الموت قبل سنوات خلال لقاء مصور مع الأعلامية راغدة شلهوب، وقالت: مين ميخافش من الموت، أنا بخاف كمان أكتر من الحساب.

وأضافت: أخشى يوميا النوم وعدم العودة للحياة وأخشى ساعة السؤال ولقاء الله، وأتمنى أن ينور الله بصيرتى وعقلي لنيل رضاه.

وكشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي لـ صدى البلد، عن موعد صلاة الجنازة علي الفنانة سهير البابلي.
 

وقال أشرف زكي: "صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر غدا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء حتى الآن".

سهير البابلي

ويكشف صدى البلد تفاصيل الساعات الأخيرة للفنانة القديرة سهير البابلي قبل وفاتها  عمر ناهز 86 عامًا،  بعد تدهور حالتها الصحية إثر تعرضها لوعكة شديدة.
 

وكانت سهير البابلي في الساعات الأخيرة قبل وفاتها تحرص علي سماع القران وترديده في سرها ، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق.
 

وعلي الرغم من ذلك إلا أنه قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادة أكثر من مرة وكأنها كانت تعلم أن هذة الساعات هي الأخيرة في حياتها.

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