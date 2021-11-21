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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات للمرة الأولى تكشف مواصفات هاتف جوجل القادم Google Pixel 6A

هاتف جوجل القادم
هاتف جوجل القادم Google Pixel 6A

كشفت تسريبات لأول مرة مواصفات هاتف Google Pixel 6A والذى تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاقه مع بداية العام المقبل 2022 ، وذلك بعد أسابيع قليلة من الكشف عن هواتف Google Pixel 6 المميزة.  


وبحسب موقع The Verge فإن هاتف Google Pixel 6A القادم هو هاتف من الفئة المتوسطة ينتمي إلى مجموعة Pixel A التى تصدرها الشركة بأسعار مناسبة مع إمكانات جيدة، حيث سيحصل الهاتف على تصميم مميز مع أداء قوى من معالج جوجل الجديد. 

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وسيتميز هاتف Google Pixel 6A بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع OLED ، مع تصميم مميز ولكن شبيه من الخلف لهواتف بيكسل 6 حيث سيحتوى على نفس شريط الكاميرا السوداء من الخلف،  وكاميرا مزدوجة  وفلاش، ونوتش في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

 

وسيحصل هاتف جوجل Google Pixel 6A على مستشعر للبصمة مثبتة على السطح الخارجي للهاتف مع محاولة لتحسين مشاكل أداء الماسح الضوئي لتفادى المشكلات المتكررة معه، مع مكبر مكبر صوت وميكروفون ومنفذ شحن من نوع USB-C  وذلك في أسفل الهاتف.  


وسيعمل هاتف Google Pixel 6A بمعالج من تصنيع شركة جوجل نفسها وهو Google Tensor مع نظام حماية يسمى  Titan M2 security والذى حصلت عليه هواتف بيكسل 6 والذى يقدم حماية كبيرة للمستخدمين لتفادي الثغرات والهجمات الإلكترونية.  


ومن الحتمل أن يحتوى هاتف Google Pixel 6A  على بطارية كبيرة سعة 4500 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع السلكي  بقوة 22 واط ، مع نظام التشغيل الأحدث من الشركة أندرويد 12 ، وكذلك ميزات كبيرة من تطبيق الصور الخاص بها . 
 

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