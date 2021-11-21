أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي ابني.. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها.. طفلة بعد تعذيبها من والدها: بناشد بابا السيسي يرجع حقي من الظالم

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المختلفة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

زوج أبنة سهير البابلي: الفنانة الراحلة كانت تدعي للرئيس السيسي في أيامها الأخيرة ..فيديو

قال الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الراحلة الفنانة القديرة سهير البابلي، إن الراحلة سهير البابلي كانت حريصة علي الحفاظ علي الهوية المصرية من خلال فنها وكانت حريصة علي صنع حالة من الولاء والانتماء لهذا الوطن .



أحمد موسى: عصام صاصا في المركز الثانى بعد عمرو دياب بالأكثر مشاهدة

استعرض الإعلامي أحمد موسي، تقريرا عن ترتيب موقع يوتيوب للفنانين الأكثر استماعا ومشاهدة داخل مصر.



5 محطات جديدة لرصد الأمطار..التغيرات المناخية أحد أسباب سوء حالة الطقس.. تفاصيل

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري ، إن التعامل مع الأمطار والسيول أمر شديد الأهمية خصوصا في الفترة الحالية من اجل التعامل مع الأمطار بإيجابية وننظر اليها من أجل تحويلها من نقمة إلي نعمة .

المصل واللقاح: السماح بتطعيم الحوامل بـ "فايزر" قريبا ..فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الدولة استوردت جرعات كبيرة من لقاحات فايزر، وثبتت فاعليته علي الأطفال بنفس الجرعة التي سيحصل عليها الكبار دون أي مشكلات صحية عليهم، وقريبا سيتم إقراره في مصر للحوامل.

المدرس ضحية الاعتداء في بلقاس: الطالب ضربني بالحذاء على رأسي ووالده كتفني

كشف سيد شحاتة، مدرس بلقاس المحكوم لصالحه في واقعة الاعتداء عليه من أحد أولياء الأمور، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه من بدايتها قائلا: "كان في مشاجرة بين طالبين وجاءوا للشكوى أمامي فقمت بتعنيف الطالب المخطئ لإصراره على الخطأ وقمت بإرساله إلى الاخصائي الاجتماعي لمناقشة أزمته".

"الرئيس السيسي ابني".. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها

كشف رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، عن ما دار خلال الساعات الأخيرة في حياتها وآخر ما قالته قبل وفاتها، قائلاً "وهي نايمة في اللحظات الأخيرة كانت تردد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان على وشها الرضا".



18 ألف استغاثة.. نيفين القباج تكشف دور فرق التدخل السريع لمساعدة المحتاجين

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تلقت ١٨ ألف بلاغ استغاثة لحالات تحتاج إلى التدخل السريع، مضيفة أن الوزارة تتعامل مع ملف الإغاثة بشكل عاجل.

نائلة جبر تكشف كيف نجحت مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية | فيديو

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن مصر لديها خبرة واسعة تؤهلها للتعامل مع كافة ملفات القارة، متابعة: "تعامل مصر مع القارة الأفريقية ليس بأننا ندعي بأننا أفضل ناس ولكن نقول أن مصر لديها تجربة ونريد التشارك في التجربة ونتبادل المعلومات والخبرات".



مستشار الرئيس: تطعيم طلاب الثانوية العامة ضد كورونا بلقاح فايزر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه سيتم تطعيم طلاب الثانوية العامة ضد فيروس كورونا من سن 15 لـ 18 عاما بلقاح فايزر.



مستشار الرئيس: تطعيم طلاب الثانوية العامة ضد كورونا بلقاح فايزر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه سيتم تطعيم طلاب الثانوية العامة ضد فيروس كورونا من سن 15 لـ 18 عاما بلقاح فايزر.



الشريف: مليار و300 مليون جنيه لتحسين الصرف الصحي بالإسكندرية.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة اعتادت على مثل هذه الأجواء والتي تستمر لأربعة أشهر بداية من آخر شهر أكتوبر حتى أوائل شهر فبراير، مؤكدا أن استعدادات المحافظة لمواجهة موسم الأمطار هذا العام كان غير عادي.

طفلة بعد تعذيبها من الدها: بناشد بابا السيسي يرجع حقي من الظالم.. فيديو

عرض برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، مأساة بنتين، دأب والدهما على تعذيبها بتحريض من زوجته بعد وفاة أمهما.

