طارق الشناوي عن سهير البابلي: حفرت بصمة عميقة على المسرح

قال الناقد الفني طارق الشناوي أن رحيل الفنانة القديرة سهير البابلي أحدث ألماً في قلوب محبيها رغم أن تداعيات حالتها المرضية كانت تنذر بقرب الرحيل لكن الجميع كان لديه الأمل في الشفاء حتى أخر لحظة كون الراحلة مست قلوب المصريين من كل الطبقات ".



تابع في لقاء عبر تطبيق " سكايب " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONقائلاً : " الراحلة كانت تتمتع بالقيمة والعمق ببصمة خاصة خاصة أنها استطاعت حفر بصمتها الخاصة على المسرح رغم أنها جاءت بعد عملاقتين من رواد المسرح وهما الفنانة سميحة أيوب وسناء جميل لكنها استطاعت أن تحفر مكانتها ".



استطرد: " كان لها دائرة واسعة من الجمهور سواء في شقي مسرح الدولة أو الخاص وكانت رقم واحد في جذب الجمهور في المنبرين كون كل منبر له جمهوره ".



وأشار الى أن الراحلة كانت لها في أعمالها رسائل سياسية أهمها أنها مؤمنة بالحريات والطبقات الأقل حظاً وكانت تعبر عن أوجاعهم قائلاً : " عشان كده مقاطعها في مسرحياتها وأعمالها التي كانت تحمل رسائل لازال جمهور السوشيال ميديا يستخدمها بكثافة حتى الان رغم أنها أعمال مضى عليها ثلاثين عاماً لكن لازالت باقية ومؤثرة حتى الان ولازالت " تريند ".

واستطرد : أعمالها كانت تنظر للزمن ككل وليس حقبة معينة واستطاعت أن تحدث توأمة وعناق في علاقتها بالمسرح وهي حالة إستثنائية جينية وهي حالة مسرحية بامتياز ترتقي لان توصف بأنها حالة جينية ".



وتوفيت مساء اليوم الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر ناهز 84 عاما, وعانت الراحلة من أزمة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة خلال الأسابيع الماضية، فيما دخلت في غيبوبة بأيامها الأخيرة.

يذكر أن الفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، واعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل "قلب حبيبة".