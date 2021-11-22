ندوة ببنات عين شمس تحت عنوان فضل الحضارة المصرية على الحضارة الإنسانية..اليوم

ينظم قسم التاريخ بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان فضل الحضارة المصرية على الحضارة الانسانية .

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات والدكتور فتحى الحداد رئيس قسم التاريخ بالكلية .

، ويتحدث فيها الدكتورة عائشة عبدالعال ، وتدير الندوة الإعلامية سوزان الفضالى ، يوم الاثنين الموافق ٢٢ نوفمبر الساعة ١٢ ظهرا بقاعة المؤتمرات بكلية البنات ، وسط إجراءات احترازية مشددة.

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، عن تقدم ٨٤٥ طالب وطالبة بجميع كليات جامعة عين شمس من الراغبين فى الترشح لخوض إنتخابات اتحادات الطلاب بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

تم فتح أبواب اللجان بجميع كليات الجامعة للطلاب الراغبين في الترشح لإنتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة فى التاسعة من صباح الخميس ١٨ من نوفمبر وسط إجراءات احترازية مشددة مع تقديم الطلاب الراغبين في الترشح ما يفيد حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-١٩ كشرط رئيسي للترشح.



وشدد أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة أن يمارس الطلاب العملية الإنتخابية بشفافية و نزاهة ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لافتا إلى أن خوض الطلاب للتجربة الانتخابية داخل الجامعة تصقل شخصيتهم وتثقفهم سياسيا وتؤهلهم لخوض الحياة خارج الجامعة و ممارسة العمل العام لخدمة المجتمع و الوطن ككل.