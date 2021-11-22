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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة نبيه يروي كواليس خلافه مع كارتيرون فى الزمالك

أسامة نبيه
أسامة نبيه

روى أسامة نبيه المدرب العام السابق بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، كواليس خلافه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، ببرنامج "جمهور التالتة": "عندما تعاقدت معي اللجنة السابقة بقيادة عماد عبد العزيز، كان اتفاقهم معي على أن أحصل على مفتاح المنزل من الباب، بمعنى تولي مهمة المدرب العام ومدير الكرة، وفور استلامي المهمة، ذهبت إلى كارتيرون في فندق إقامته وعرفته بنفسي، وقلت له سأتحدث لك عن أمرين سابقين لأوانهما".

وتابع: "الأمر الأول سيكون لديك أزمة مع الجماهير بسبب رحيلك في وقت سابق مهما مر الوقت، والأمر الثاني ستسمع فيما بعد عن أنني أهدد استمرارك أو كالشوكة في ظهرك، أو يتم إعدادي لاحتلال مكانك، هذا كلام غير صحيح وأنا أساندك".

وأردف: "بعد شهر ونصف عاد كارتيرون من الباب الذي تحدثت عنه في أول لقاء، وقال لي إنه يسمع عني أنني أتحدث كثيرًا، وكان يشعر بالقلق من وجودي، فأكدت له إنني سأرحل، وشكرته على الفترة الماضية وطالبته بتبليغ اللجنة بقلقه مني فرفض، فقلت له سأفعل أنا".

واستطرد: "ذهبت على الفور إلى مسؤولي الزمالك وأبدوا تمسكهم بي وطالبوني بالعودة إلى المعسكر ، عدت للمعسكر وقلت له إنني قدمت اعتذاري للجنة ورفضوا، ويجب أن أستكمل المهمة لأنني وقعت عقدًا به شرط جزائي، وعرضت دفعه واللجنة رفضت أيضًا، وقلت له عليك تبليغ اللجنة بما تريد".

واختتم: "بالفعل عدت إلى المعسكر كما اتفقت مع اللجنة، واستكملت عملي وفزنا برباعية في المباراة التالية، وواصلت مهمتي بشكل طبيعي".

اسامه نبيه نادي الزمالك ي باتريس كارتيرون عماد عبد العزيز الدوري المصري

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