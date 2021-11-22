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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض خاص لفيلم المحكمة.. الأربعاء

غادة عادل
غادة عادل

يقام عرض خاص لفيلم المحكمة، يوم الاربعاء المقبل بحضور أبطاله وذلك في إحدى السينمات الكبرى.

 

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة.

 

ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

غادة عادل تنشر البرومو الرسمي لفيلم "المحكمة".. فيديو

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ونشرت الفنانة غادة عادل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام البرومو الرسمي الخاص بفيلم المحكمة المقرر طرحه يوم 24 نوفمبر الجارى بدور العرض السينمائية في مصر والسعودية والوطن العربي.

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغني، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

المحكمة فيلم المحكمة السينمات الفنانة غادة عادل غادة عادل محمود عبد المغني

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