في وداع سهير البابلي .. زينة: بحبها اوي فنانة كبيرة وعظيمة

عبّرت الفنانة زينة، عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا أمس.

كتبت زينة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” لا اله الا الله الله يرحمها الحاجة #سهير_البابلي" ..سيدة المسرح الكوميدي بحبها اوي فنانة كبيرة وعظيمة البقاء لله وحده".

بينما كتبت يسرا :"من الحاجات الصعبة اللي ممكن الواحد يعيشها إنه ميقدرش يودع أقرب الناس لقلبه.. يعز عليا أوي إني ماكنتش في جنازتك بسبب ظروف التصوير بره مصر.. مع السلامة يا أعز وأحن سوسكا في حياتي و فحياة كل اللي يعرفك.. متهنية في الجنة ونعيمها يا ست الهوانم #سهير_البابلي".

وكانت يسرا قد نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للراحلة سهير البابلي: "‏ ‏‏‏وعلقت عليها"‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا أغلى الناس هتوحشيني.. إحنا النهاردة خسرنا فنانة عظيمة وصديقة من أوفى وأعز الناس على قلبي.. كان نفسي أكون موجودة في مصر عشان أودعك.. مع السلامة يا أعز الناس ‎#سهير_البابلي".



وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفت واحتجازها بالرعاية المركزة.