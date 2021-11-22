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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمدة ربع ساعة.. كواليس جلسة موسيماني وحسين الشحات بالأهلي

حسين الشحات وموسمياني
حسين الشحات وموسمياني

اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حسين الشحات لاعب الفريق لمدة ربع ساعة على هامش المران الختمامي للفريق أمس الأحد وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها اليوم فى الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وقال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc" ، أن بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى قد عقد جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق استمرت لما يقرب من ربع ساعة أشاد خلالها المدير الفني بالتزامه خلال الفترة الأخيرة رغم مشاركته في الشوط الثانى من المباريات.

وتابع شبانة: أن  موسيمانى اكد لحسين الشحات أنه أحد العناصر المميزة في صفوف الفريق، وعدم مشاركته في التشكيل الأساسى لا يقلل من دوره على الإطلاق بل يعتبره أحد اللاعبين الأساسيين.


وطلب المدير الفني  من الشحات العمل على زيادة المعدل البدنى للاستمرار على نفس المستوى الذى يظهر عليه من أجل الدخول في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.


وتابع : موسيماني وعد اللاعب بالعمل على زيادة تدريباته البدنية للوصول إلى المستوى الذى يأمله حتي يعود إلي مكانه الأساسي في التشكيل خلال المباريات المقبلة

بيتسو موسيماني النادي الأهلي حسين الشحات غزل المحلة الدوري الممتاز

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