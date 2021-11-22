لمدة ربع ساعة.. كواليس جلسة موسيماني وحسين الشحات بالأهلي

اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حسين الشحات لاعب الفريق لمدة ربع ساعة على هامش المران الختمامي للفريق أمس الأحد وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها اليوم فى الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.
وقال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc" ، أن بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى قد عقد جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق استمرت لما يقرب من ربع ساعة أشاد خلالها المدير الفني بالتزامه خلال الفترة الأخيرة رغم مشاركته في الشوط الثانى من المباريات.
وتابع شبانة: أن موسيمانى اكد لحسين الشحات أنه أحد العناصر المميزة في صفوف الفريق، وعدم مشاركته في التشكيل الأساسى لا يقلل من دوره على الإطلاق بل يعتبره أحد اللاعبين الأساسيين.
وطلب المدير الفني من الشحات العمل على زيادة المعدل البدنى للاستمرار على نفس المستوى الذى يظهر عليه من أجل الدخول في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.
وتابع : موسيماني وعد اللاعب بالعمل على زيادة تدريباته البدنية للوصول إلى المستوى الذى يأمله حتي يعود إلي مكانه الأساسي في التشكيل خلال المباريات المقبلة