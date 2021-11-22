عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ نزلت.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 22-11-2021

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين  22-11-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 22-11-2021  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 24  و 25 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 33- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 31-34 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 32 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 60 -62  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50  جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 18-20 جنيهًا للكيلو

النشرة الاقتصادية اليوم الأحد| تباين أسعار العملات الأجنبية واستقرار الدولار خلال أسبوع.. حماية المستهلك يبدأ التحقيق مع موظف فودافون

تعرف على أسعار العملات العربية في بنك مصر بختام اليوم الأحد 21-11-2021

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين  22-11-2021  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6_6.25 جنيه 

كتكوت ساسو : 4.75_5 جنيه

 

أسعار البيض اليوم الاثنين 22-11-2021  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم بين 41- 42 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض الى حول 39-40 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 56-57 جنيها.         

             

أسعار البط اليوم الاثنين  22-11-2021  في السوق المحلية: 

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 45 -47 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 51-55 جنيها للكيلو.

اسعار اسعار الدواجن البيض الدواجن البيضاء اسعار الدواجن والبيض اليوم أسعار البيض اليوم أسعار البط اليوم

ترشيحاتنا

بعد يومين من الأمطار الغزيرة.. ماذا سيحدث في طقس اليوم؟

الفراخ نزلت.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 22-11-2021

بـ الملايين.. بيع مخطوطة نادرة لـ أينشتاين في مزاد علني

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 22- 11- 2021

قصة سيارة ظهرت مع أخطر رجل فى العالم.. مستر اكس| صور

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

"الرئيس السيسي ابني".. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

بعد وفاته بـ ساعات.. رجل يعود للحياة داخل ثلاجة حفظ الموتى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غصة ألم في قلب أم.. لماذا كتبت فيروز اغنية وحيدة في حياتها ولمن وجهتها؟

بكيزة هانم.. 52عاما من الفن الراقي في حياة سهير البابلي وعلاقتها بالشعراوي

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

فيديو

العربية كانت هتنفجر .. نجاة الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث طريق

يفوق الكعبة والعرش.. علي جمعة يكشف أفضل مكان على وجه الأرض

«استخدم صورتي في مسرحية أهلا رمضان».. مواطن يتهم محمد رمضان بتدمير مستقبله

رددت الشهادة 10 مرات.. أسرار في حياة سهير البابلي

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ