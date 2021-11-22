الفراخ نزلت.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 22-11-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-11-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 22-11 -2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 24 و 25 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 33- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 31-34 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 32 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 60 -62 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 18-20 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 22-11-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6_6.25 جنيه

كتكوت ساسو : 4.75_5 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 22-11-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم بين 41- 42 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض الى حول 39-40 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 56-57 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 22-11-2021 في السوق المحلية:

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 45 -47 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 51-55 جنيها للكيلو.