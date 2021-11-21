تعرف على أسعار العملات العربية في بنك مصر بختام اليوم الأحد 21-11-2021

ينشر "صدى البلد"، أسعار العملات العربية في بنك مصر مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021 وفقًا لآخر تحديث فى بنك مصر.



بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 49.4 جنيه للشراء و 52.04 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه، 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى مقابل الجنيه 21.75جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.



بينما سجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



العملة العربية الأعلى قيمة

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.