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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات العربية في بنك مصر بختام اليوم الأحد 21-11-2021

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية بختام الأحد

ينشر "صدى البلد"، أسعار العملات العربية في بنك مصر مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021 وفقًا لآخر تحديث فى بنك مصر.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 49.4 جنيه للشراء و 52.04 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه، 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى مقابل الجنيه 21.75جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
 

العملة العربية الأعلى قيمة 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.

العملات العربية البنك المركزي الدينار الكويتي ختام اليوم الأحد بنك مصر

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أسعار صرف العملات العربية اليوم الأحد 21-11-2021

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