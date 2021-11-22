عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قصة سيارة ظهرت مع أخطر رجل فى العالم.. مستر اكس| صور

صدى البلد

" اكس ده شيطان .. مش غريبة لو دخل مصر من سلك التليفون.. مرة اكس اتنكر في خمس شخصيات في وقت واحد 3 عيال و أبوهم و أمهم .. إكس مش ممكن ينتهي " الرجل الأخطر في العالم حير الإنتربول الدولي لدرجة جعلت من الدول العظمى تتحد يدًا بيد مع مصر لمحاولة القبض عليه، لينتهي به المطاف على يد الرجل المصري الطيب الملامح " مفتاح " و جعل منه فريسة سهلة الاصطياد لرجال الشرطة المصرية، إنه مستر إكس أخطر رجل في تاريخ السينما المصرية من الفيلم الكوميدي " عودة مستر إكس ".


مهراجا هندي جاء ليزور مصر ويقضي بها وقتًا ممتعًا ولكن ليس بمفرده فبحوزته أثمن جوهرة في العالم تقدر حينها بـ خمسة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، وبالطبع وصل الخبر هذا لأخطر رجل عصابات في العالم مستر إكس " فؤاد المهندس "، وعلى الفور جهز خطته وحضر إلى مصر للاستيلاء على هذه الجوهرة، ولكن البوليس المصري والإنتربول الدولي كانا في انتظار اكس لافساد مخططاته والقبض عليه، ليصطدموا بظهور مفتاح شبيه مستر اكس لدرجة تصل إلى حد التطابق وهذا هو ما ساعدهما في القبض على أخطر رجل في العالم.


وخلال محاولات مستر اكس للهرب من البوليس وايقاع مفتاح في الفخ ذهب إلى ميرفت " ميرفت أمين " أمينة الخزائن الموجود داخلها أثمن جوهرة في العالم، وذلك بواسطة السيارة الأجرة الأشهر فس ستينيات القرن الماضي وهي السيارة FIAT 2300، والتي أنتجتها شركة صناعة السيارات الإيطالية العريقة فيات FIAT، أقدم شركات صناعة السيارات حيث تأسست في العام 1899 على يد الإيطالي جيوفاني أنييللي، وتم إطلاق اسم فيات على هذه الشركة كاختصارًا لجملية FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO، والتي تعني مصنع السيارات الإيطالية ببلدة تورينو.


وظهرت السيارة فيات  FIAT برفقة مستر إكس خلال أحداث فيلم " عودة اخطر رجل في العالم "، من الطراز النادر FIAT 2300 وهي سيارة تختلف كليًا عن جميع إصدارات الشركة الإيطالية حيث، حيث تم صناعتها كسيارة إعتمادية في المقام الأول وذلك بدء من العام 1961 وختى إصدار آخر نسخة منها في العام 1969.


واستمد الطراز FIAT 2300 قوته من محرك مكون من 6 أسطوانات، بسعة 2.3 لتر، متصل بخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي الأداء مكون من 4 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 4 سرعات أيضًا، وتعد السيارة FIAT 2300 من أولى طرازات الشركة الإيطالية تعمل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء وذلك بدء من صناعة إصدارات العام 1966.

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان الراحل فؤاد المهندس بطولة فيلم عودة اخطر رجل في العالم، مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم " ميرفت أمين، سلامة إلياس، سعاد حسين، صلاح نظمي، سمير صبري، بريجيت عمر، كنعان وصفي، علي جوهر، عفاف وجدي، سمير رستم، وفيق فهمي في دور المهراجا، محمود عزمي، توفيق الكردي "، ومن تأليف وسيناريو و حوار أنور عبدالله، و إخراج محمود فريد، وتم عرض فيلم عودة أخطر رجل في العام لأول مرة بدور العرض السينمائية في 16 أكتوبر من العام 1972.

أكس الرجل الأخطر في العالم السينما المصرية عودة مستر إكس FIAT 2300 FIAT فيات فؤاد المهندس ميرفت أمين

موضوعات متعلقة

أمان يا كامبا.. قصة سيارة شيروكي شهدت على حب أحمد حلمي لـ منى زكي

في ذكري ميلاده.. سيارات ظهرت مع أحمد زكي فى أشهر أفلامه| صور

مراتي وزوجتي.. سيارة لاند روفر شاركت رامز جلال بطولة فيلمه | صور

أما براوة.. حكاية السيارة فيات التي جمعت رشدي أباظة بـ نجاة الصغيرة

بعد 52 عاما من عرضه.. قصة سيارة جيب مع السندريلا بهذا الفيلم | صور

ربع دستة أشرار.. حكاية سيارة جيب تاريخية

راجعين .. قصة " بليلة" سيارة ثلاثينياتية استقلها الهضبة في التسعينيات

افيش الهوامش .. حدوتة ببجو 504 في فيلم العار

ترشيحاتنا

بعد يومين من الأمطار الغزيرة.. ماذا سيحدث في طقس اليوم؟

الفراخ نزلت.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 22-11-2021

بـ الملايين.. بيع مخطوطة نادرة لـ أينشتاين في مزاد علني

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 22- 11- 2021

قصة سيارة ظهرت مع أخطر رجل فى العالم.. مستر اكس| صور

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

"الرئيس السيسي ابني".. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

بعد وفاته بـ ساعات.. رجل يعود للحياة داخل ثلاجة حفظ الموتى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غصة ألم في قلب أم.. لماذا كتبت فيروز اغنية وحيدة في حياتها ولمن وجهتها؟

بكيزة هانم.. 52عاما من الفن الراقي في حياة سهير البابلي وعلاقتها بالشعراوي

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

فيديو

العربية كانت هتنفجر .. نجاة الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث طريق

يفوق الكعبة والعرش.. علي جمعة يكشف أفضل مكان على وجه الأرض

«استخدم صورتي في مسرحية أهلا رمضان».. مواطن يتهم محمد رمضان بتدمير مستقبله

رددت الشهادة 10 مرات.. أسرار في حياة سهير البابلي

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ