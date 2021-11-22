قصة سيارة ظهرت مع أخطر رجل فى العالم.. مستر اكس| صور

" اكس ده شيطان .. مش غريبة لو دخل مصر من سلك التليفون.. مرة اكس اتنكر في خمس شخصيات في وقت واحد 3 عيال و أبوهم و أمهم .. إكس مش ممكن ينتهي " الرجل الأخطر في العالم حير الإنتربول الدولي لدرجة جعلت من الدول العظمى تتحد يدًا بيد مع مصر لمحاولة القبض عليه، لينتهي به المطاف على يد الرجل المصري الطيب الملامح " مفتاح " و جعل منه فريسة سهلة الاصطياد لرجال الشرطة المصرية، إنه مستر إكس أخطر رجل في تاريخ السينما المصرية من الفيلم الكوميدي " عودة مستر إكس ".



مهراجا هندي جاء ليزور مصر ويقضي بها وقتًا ممتعًا ولكن ليس بمفرده فبحوزته أثمن جوهرة في العالم تقدر حينها بـ خمسة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، وبالطبع وصل الخبر هذا لأخطر رجل عصابات في العالم مستر إكس " فؤاد المهندس "، وعلى الفور جهز خطته وحضر إلى مصر للاستيلاء على هذه الجوهرة، ولكن البوليس المصري والإنتربول الدولي كانا في انتظار اكس لافساد مخططاته والقبض عليه، ليصطدموا بظهور مفتاح شبيه مستر اكس لدرجة تصل إلى حد التطابق وهذا هو ما ساعدهما في القبض على أخطر رجل في العالم.



وخلال محاولات مستر اكس للهرب من البوليس وايقاع مفتاح في الفخ ذهب إلى ميرفت " ميرفت أمين " أمينة الخزائن الموجود داخلها أثمن جوهرة في العالم، وذلك بواسطة السيارة الأجرة الأشهر فس ستينيات القرن الماضي وهي السيارة FIAT 2300، والتي أنتجتها شركة صناعة السيارات الإيطالية العريقة فيات FIAT، أقدم شركات صناعة السيارات حيث تأسست في العام 1899 على يد الإيطالي جيوفاني أنييللي، وتم إطلاق اسم فيات على هذه الشركة كاختصارًا لجملية FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO، والتي تعني مصنع السيارات الإيطالية ببلدة تورينو.



وظهرت السيارة فيات FIAT برفقة مستر إكس خلال أحداث فيلم " عودة اخطر رجل في العالم "، من الطراز النادر FIAT 2300 وهي سيارة تختلف كليًا عن جميع إصدارات الشركة الإيطالية حيث، حيث تم صناعتها كسيارة إعتمادية في المقام الأول وذلك بدء من العام 1961 وختى إصدار آخر نسخة منها في العام 1969.



واستمد الطراز FIAT 2300 قوته من محرك مكون من 6 أسطوانات، بسعة 2.3 لتر، متصل بخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي الأداء مكون من 4 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 4 سرعات أيضًا، وتعد السيارة FIAT 2300 من أولى طرازات الشركة الإيطالية تعمل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء وذلك بدء من صناعة إصدارات العام 1966.

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان الراحل فؤاد المهندس بطولة فيلم عودة اخطر رجل في العالم، مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم " ميرفت أمين، سلامة إلياس، سعاد حسين، صلاح نظمي، سمير صبري، بريجيت عمر، كنعان وصفي، علي جوهر، عفاف وجدي، سمير رستم، وفيق فهمي في دور المهراجا، محمود عزمي، توفيق الكردي "، ومن تأليف وسيناريو و حوار أنور عبدالله، و إخراج محمود فريد، وتم عرض فيلم عودة أخطر رجل في العام لأول مرة بدور العرض السينمائية في 16 أكتوبر من العام 1972.