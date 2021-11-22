مستوحاة من الستينيات بأقوى محرك احتراق لفيراري.. الكشف عن دايتونا  SP3

تبدع شركة فيراري الإيطالية في تصنيع سيارات تكون علامات مميزة في تاريخ السيارات، وكانت آخر إبداعاتها الـ فيراري دايتونا SP3 التي أزاحت الستار عنها خلال حدث في مضمار سباق موجيلو بإيطاليا.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، السيارة الجديدة فيراري دايتونا SP3 مستوحاة من سيارة السباق الفائزة في سباق دايتونا 24 لعام 1967، كما أنها تحمل نفس المحرك الـ V12 بقوة 829 حصان، وهي تأتي من عائلة طراز الـ icona الأيكونا الذي يأتي في قمة التسلسل الهرمي لطرازات فيراري، ولا يسمح بشراءها سوى العملاء الأوفياء للعلامة التجارية الفاخرة والأثرياء أيضا.

تعد فيراري Daytona SP3 ، التي تم الكشف عنها للتو في حدث Finali Mondiali الخاص بفيراري في حلبة موجيلو في إيطاليا، أحدث سيارة تنضم لأسطول فيراري الضخم.

إن الجمع بين كلمة فيراري ودايتونا في طراز واحد لتذكير العملاء بطرازات الـ 365GTB 4 coupe و GTS 4 Spider من أواخر الستينيات، كلاهما كانا معروفين باسم دايتونا، وهو اسم مستوحى من النهايات الشهيرة للفيراري 1-2-3 في سباق دايتونا عام 1967 لمدة 24 ساعة، .

استلهمت سيارة فيراري دايتونا الجديدة، في نسختها النهائية من النماذج الثلاثية الرياضية التي احتلت الصدارة في سباق الستينات، فيراري 330P3 / 4 ، وفيراري 330P4 ، وفيراري 412P، التصميم العضلي الجديد يستهلم خطوطه العريضة من هؤلاء المتسابقين في السيارات الرياضية، كما تشترك فيراري دايتونا SP3 بمحركها المتوسط مع محرك V-12 القوي المثبت خلف مقصورة الركاب.

يعتمد محرك فيراري دايتونا على وحدة 6.5 لتر المجهزة الشبيهة بطراز فيراري 812 Competizione ، ولكن مع نظام جديد للعادم، تشمل الترقيات الداخلية قضبان التيتانيوم، جنبًا إلى جنب مع التعديلات الأخرى على نظام التزويد بالوقود بالحقن المباشر مع المضخات المزدوجة التي توفر أربعة قضبان وقود منفصلة ينتج محرك دايتونا الآن 829 حصانا أي 10 أحصنة أكثر من فيراري Competizione ، وهذا يجعله أقوى محرك احتراق لسيارات فيراري. تصل الطاقة إلى العجلات الخلفية من خلال علبة تروس مزدوجة القابض بسبع سرعات.