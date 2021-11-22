عربية النواب تطالب بدعم اتفاقيات التجارة البينية بين الدول

طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بمزيد من دعت لاتفاقيات الدولية التى لها دور فى تعظيم التجارة البينية بين الدول بعضها البعض.



و قال “ يسري المغازى ” رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن موقف الطرق التي تربط الدول العربية بعضها البعض ودورها فى توسيع قاعدة التجارة البينية، أن الطرق الدولة الرابطة بين مصر وليبيا ومصر والسودان لها دور كبير فى تعظيم التجارة الدولية، بالإضافة لطريق الساحلى الدولى وما يشهده من اهتمام كبير، ولهذا ستظل هذه الطرق شريان حياة للدولة المصرية وربطها ببعض.



و اكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الطرق الدولية تمثل أهمية كبرى بين الدول لما تتيحه من ربط المناطق الحرة فى هذه الدول بعضها ببعض، بالإضافة لتعظيم دور الاتفاقيات الجمركية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

و أوضح أن منظومة الطرق تمثل شريان الحياة للدولة المصرية، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة فى ملف الطرق والنقل بشكل عام، ولم يقتصر الأمر على الطرق الداخلية فقط، بل امتد ليشهد قفزة كبيرة على صعيد الطرق الدولية التي لها دور كبير فى ربط الدول بعضها البعض وتعظيم الاستفادة بالموارد التي تمتلكها الدولة المصرية ويعظم من قيمة الاستثمارات بين الدول.