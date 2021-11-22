خبير تعليم يكشف لـ "صدى البلد" أهداف الاختبارات الإلكترونية للصفين أولى وثانية ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق أداء امتحانات أولى وثانية ثانوي خلال الفصل الدراسي الأول لعام (2021 - 2022).

وأوضحت أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس.

وأكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج التربوية بجامعة عين شمس، أن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد الذي يطبق على الطلاب من العام الماضي نظام حديث يتعامل مع قدرة الطلاب على الفهم والاستيعاب وتعميم فكرة الاستغناء عن الحفظ والتلقين التي أعتاد عليها طلاب الثانوية في جميع المراحل التعليمية السابقة.

وأضاف أستاذ المناهج التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن نظام اختبارات الثانوية العامة الجديد إذا طبق إلكترونيًا بداية من العام الدراسي الحالي 2022 بشكل منظم على جميع المراحل التعليمية فسوف يعمل على نهضة العملية التعليمية التي تعد من أهم أولويات الحكومة المصرية حالياً لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار وحل مشاكل الوطن والنهوض به.

أهداف الاختبارات الإلكترونية

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الهدف الأساسي من امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية هو تحقيق العدالة بين طلاب الثانوية العامة من خلال مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب عن طريق قياس أنماطهم الفكرية والعقلية، وقياس مستوى الدرجة التحصيلية لنواتج التعلم والفهم لدى كل طالب.

وتابع الدكتور حسن شحاتة، أن من أهم مميزات الاختبارات الإلكترونية محاربة الغش، ونحن جميعا نعلم أن الغش للأسف يحدث لأعوام طويلة ومستمر حتى الآن، مشيرًا إلى أن الغش كان يتم في الأعوام الماضية عن طريق الموبايل وسماعات البلوتوث والسماعات الخفية في الملابس والموبايلات التي يتم إلقاؤها من أسوار المدارس وغيرها من الحيل الأخرى وتطبيق الاختبارات الكترونيًا سيتم تقنين هذا الوباء.

وقال الدكتور حسن شحاتة، إن دفعة الثانوية العامة بدءً من العام الماضي مميزة لأنها أول دفعة بدأت التطوير في المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن الأساس في محور التطوير هي طريقة التقييم الجديدة، والتي تعتمد على قياس مقدار فهم كل طالب لمخرجات التعلم، لذلك لن يحتوي الامتحان على أسئلة محفوظة.

وأضاف "شحاتة" أن الطلاب يستفيدون من النظام الجديد الذي يسمح لهم ببناء مهارات "ما وراء المعرفة"، وقدراتهم باتخاذ قرارات أفضل بشكل عام إذا قاموا باستخدام تكنولوجيا المعلومات التي تم إثباتها بالتجربة حول الثقة بدلًا من الاعتقادات الشعبية والمفاهيم الخاطئة.