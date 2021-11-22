جدة لـ3 أحفاد تحصل على الدكتوراه بدعم زوجها.. فيديو

"الطموح ملوش حدود ومش مرتبط بسن معين" هذا ما أكدته نجوى عبد الوهاب، بعد أن حصلت على درجة الدكتوراة من جامعة عين شمس بعمر 55 عاماً، لتحقق حلمها بعد أن أصبحت أم لـ 6 أبناء وجدة لـ 3 أحفاد.



تروي نجوي، قصتها لصدي البلد، قائلة: “حصلت علي دبلوم الصنايع وتزوجت منذ 16 عاما وكان يراودني دائما حلم الدكتوراة ولكن لم تتيح لي الظروف بسبب زواجي في سن مبكر ثم رعاية ابنائي”.

وتابعت: “ولكن بمساعدة و دعم زوجي بدأت حياتي المهنية بعد 18عام من حصولي على دبلوم الصنايع، وواجهت انتقادات كثيرة كصعوبة تكملةأ دراستي في الجامعة لأني ليست حاصلة على ثانوية عامة و لكني أصرت على قبول التحدى وتحقيق حلامي”.

واستكملت: “ونجحت في الحصول على درجة الدكتوارة من قسم العلوم الإنسانية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، بعدما حصلت من قبل ذلك على الماجستير و3 دبلومات وبكالوريوس كلية الآداب”.

وتؤكد أن زوجها كان خير داعم لها في تلك الرحلة الطويلة التي توجتها بحصولها على الدكتوارة، وايضا ف تربية أبنائهما تربية السليم، مضيفة: «زوجي كان داعم ليا ومكنشي بيحط نفسه في مقارنات معايا ولا بيغير من نجاحي، و كان دايما يساعدني في شغل البيت عشان الاقي وقت للمذاكرة .

واختتمت نجوي حديثها قائلة: “أحلم أن تكون رسالة الدكتوراة علم نافع لهذا العالم، ويساعدنا في تقليل نسب الإدمان بين الشباب”، مشيرة إلى أنها على المستوى الشخصي تحلم بأن تؤدي فريضة الحج رفقة زوجها.