أخبار البرلمان| الشيوخ يوافق على تعريف المسن فى قانون حقوق المسنين بـ 65 عاما..تعديلات جديدة لقانون المرور

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:
من الدراجات النارية للعربيات المركونة.. تعديلات جديدة لقانون المرور
صحة الشيوخ تناقش "تراخيص العيادات والمنشآت الطبية"
بالقانون.. معاقبة أي مسئول يخالف إجراءات لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية
بعد صراع مع المرض.. وفاة الإعلامية أسماء مصطفى زوجة النائب أيمن ابو العلا
بمشاركة النائب محمد أبو العينين.. انطلاق مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي
القانون يقرر استبعاد مقدمي الخدمات الصحية من العمل حال ارتكاب هذه الأفعال
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل دون ترخيص
عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة قانون حقوق المسنين
اتصالات النواب تكشف أهمية إتاحة الترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول
الشيوخ يوافق على حماية ورعاية حقوق المسنين .. ويرفض اقتراحا بالجلسة العامة
المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر التعامل الخاطئ مع بطاقات المسنين
بـ 65 عاما..الشيوخ يوافق على المادة المحددة لتعريف المسن بمشروع قانون حماية حقوق المسنين
يديرها أبو العينين.. بدء الجلسة الأولى لأخبار اليوم الاقتصادي بحضور وزيري المالية والصناعة
مجلس الشيوخ يقرر حذف البند السابع الخاص بـ إنشاء نادي المسنين
لأصحاب العربيات المركونة في الشارع.. بيع مركبتك حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات
الشيوخ يوافق على تقرير إصلاح الهيكل الضريبي للتداول داخل البورصة
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وزيرة التخطيط: الحكومة تسعى لتعظيم النمو الاقتصادي.. ولا نتجاهل الأبعاد الاجتماعية
النواب يرفضون الجلوس بـ مقاعد اليسار.. غرائب وطرائف داخل أول برلمان مصري|نوستالجيا