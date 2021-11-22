سيلفي في الزحمة.. دارين حداد تشارك الجمهور صورة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة دارين حداد متابعيها بـ صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلقت دارين حداد “ سيلفي في الزحمة ”.



يذكر أن دارين حداد، خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل تونسي بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلي، دارين حداد، رياض النهدي، لطيفة القفصي، حمدي غوار وغيرهم من النجوم .



كما شاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.



وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجي "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل في سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.