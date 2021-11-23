سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-11-2021

استقر سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-11-2021، لليوم الرابع علي التوالي، بدون أي تغيير علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب 798 جنيها .



ووصل الجرام من عيار 24 الأشهر انتشارا نحو 912 جنيها .



وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 684 جنيها.



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 529 جنيها .



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6472 جنيها و أوقية الذهب 28.8 ألف جنيه وكيلو الذهب924.6 ألف جنيه

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وبعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

