سعر الذهب اليوم الأحد 21- 11- 2021

استقرسعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-11-2021، بعد انخفاضه أمس بقيمة طفيفة لم تجاوز الجنيه علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين اعيرة الذهب نحو 693 جنيها .



وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 925 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين المشغولات الذهبية نحو 809 جنيها .



بينما بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو بـ539 جنيها .



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6472 جنيها و أوقية الذهب 28.754ألف جنيه و كيلو الذهب 924.6 ألف جنيه.



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وبعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

