سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

استقر سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم 14-11-2021، بعد زيادته أمس علي أساس أسبوعي مسجلا زيادة تبلغ 25 جنيها في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية .



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 694 جنيها .



وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين المشغولات الذهبية نحو 810 جنيهات.



وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 926 جنيها .



ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 540 جنيها .



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيها و أوقية الذهب 28.8 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 925.714 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

