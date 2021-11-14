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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعدما قفزت 35 جنيها .. تعرف على سبب ارتفاع أسعار الذهب

صدى البلد

كشف الدكتور ناجي فرج  مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، سبب زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وقال ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" تقديم سيد علي والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" أسعار الذهب ارتفعت خلال هذا الأسبوع ارتفاعات قوية جدا عالميًا ومحليًا بواقع أكثر من 60 دولار عالميا.

وتابع ناجي فرج:" قيمة أوقية الذهب عالميًا بدأت بنحو 1790دولار حتى وصلت إلى 1865 دولار.، مضيفا:" هذا الارتفاع في أوقية الذهب ساعد على ارتفاع أسعار الذهب محلياً. حيث قفزت الأسعار 35 جنيهًا ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 814 جنيهًا.

وأكمل:"  “الذهب عمره ما زعل حد من وقت ما  كان الجرام بجنيه وحتى وصل إلى 990 جنيه في أغسطس الماضي”. لافتا إلى أن الذهب من الاستثمارات الجيدة جدا وعلى من يرغب في شراء الذهب يشتري في أي وقت.

أسعار الذهب الذهب عيار 21 حضرة المواطن وزير التموين استثمارات

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