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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نصيب الأسد.. تعرف على جوائز مصر في المهرجان الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك

صدى البلد

 حصل عدد من الفنانين والمخرجين على جوائز في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك في دورته الأولى.

 

ويرصد “صدى البلد” أبرز المكرمين من نجوم الفن المصري.

 

إلهام شاهين

شاركت النجمة إلهام شاهين، بصور من تكريمها من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في جامعة سانت فرانسيس في بروكلين نيويورك، عبر حسابها على إنستجرام.

 

وكتبت إلهام، على الصور، قائلة: "تكريمي من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في جامعة سانت فرانسيس في بروكلين نيويورك"، وهنأها جمهورها على التكريم.

 

حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك.

 

وحصدت حنان مطاوع جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "قابل للكسر"، وهي المرة الثانية التي تحصد فيها جائزة مماثلة عن نفس الدور.

 

وقالت حنان عبر حسابها على فيس بوك : "جائزة أحسن فيلم وأحسن ممثلة عن دوري في فيلم قابل للكسر من المهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون بـ نيويورك".

 

وأضافت: "تعتبر دي تاني جائزة لي كأحسن ممثلة عن نفس الفيلم، بعد جائزة مهرجان hope الدولي بالسويد".

 

ووجهت حنان مطاوع، التهنئة لصناع الفيلم وكتبت: "ألف مبروك لأحمد رشوان مخرج الفيلم ومنتجه هو وخالد خطاب، وألف مبروك لكل الكاست الجميل وعقبال القادم".

 

صندوق الدنيا يحصد جائزتين

 

فاز الفيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل ممثل لخالد الصاوي، بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك في دورته الأول.

 

وكتب البهات عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “جزيل الشكر لإدارة المهرجان وللقائمين عليه، وللجنة التحكيم برئاسة المخرج الكبير علي بدرخان، وعضوية كل من الأساتذة الكبار: المخرج عمر عبدالعزيز، الناقد السينمائي كمال رمزي، الموسيقار راجح داوود، مدير التصوير د.سمير فرج، الناقد والسيناريست د.وليد سيف، السيناريست إبراهيم الموجي".

 

ويتناول الفيلم في إطار درامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، حيث الأب الملكوم الذي يفقد ابنه الصغير وسط زحام المدينة، والممثلة التي تضطر إلى بيع جسدها مقابل العودة للأضواء، وفاطمة التي توافق على الزواج بطريقة مهينة حتى تلحق بقطار الزواج. ويشارك في بطولته: رابي سعد، باسم سمرة، عمرو القاضي، خالد الصاوي، أحمد كمال، علاء مرسي.

 

 

المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك برز المكرمين من نجوم الفن المصري إلهام شاهين حنان مطاوع صندوق الدنيا يحصد جائزتين

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