عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر.. 14 مخالفة تعرض لعقوبة التهريب الجمركي

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب لجلسة27 ديسمبر للتصالح.

 

وحملت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف أيمن بهجت قمر من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.

 

ويستعرض موقع صدي البلد أبرز المخالفات التي حال قيامك بها تعرضك لعقوبة التهريب الجمركي وفقا لقانون الجمارك فيما يلى:

 

وتنص المادة 77 القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أن:" يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

 

 - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبه.

 

- تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .

 

 - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

 

 - الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة ،أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

 - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

 

 - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

 

 - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها.

 

 - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

 

 - التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .

 

 - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .

 

 - حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

 

 - التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .

 

 - التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .

 

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .

الطائرات التهرب الضريبى المشروبات الروحية الاقتصاد ضرائب المؤلف والشاعر الغنائى

ترشيحاتنا

غدا..انطلاق مزاد الجمارك لبيع 32 سيارة بمطار القاهرة

الشوجة والبردة.. أزياء النساء في مصر.. لكل عمر ومنطقة شكل.. صور

إثيوبيا.. آبي أحمد ينضم للقتال في صفوف الجيش ويوجه رسالة للشعب

دار الإفتاء: الصلاة على النبي أثناء الطهي تزيد الطعام بركة وحلاوة

الفوز الأول في الدوري.. المصري يهزم الجونة 3 - 0

بالأسعار .. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الإمارات |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

محافظ الإسكندرية: المدينة "غرقت" في 30 دقيقة.. و"الأرصاد" لم تتوقع كمية الأمطار

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بعد 10 أيام

رسميا .. عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك اعتبار من اليوم

وقف صرف الوجبات المدرسية مؤقتا.. محافظ أسيوط يطمئن على التلاميذ المصابين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

الكشف عن مجسم كأس العرب.. من الذهب الخالص

فيديو

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ