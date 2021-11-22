"تبع ساويرس محدش يقرب منه" .. أحمد موسى لمالك Z : لست فوق القانون وعليك إحترام المؤسسات .. وعدم نشر الشائعات ضد مصر ..وثروتك من استثمار الدولة |فيديو

تبع ساويرس محدش يقرب منه.. أحمد موسى يفتح النار علىz الشيخ زايد

موسى يطالب ساويرس باحترام المؤسسات

تبع نجيب ساويرس ومحدش يقدر يكلمه .. جملة تتردد كثيرا في الأونة الأخيرة بعد كل تصريح مثير للجدل يطلقه رجل الأعمال نجيب ساويرس ، وكأنه ومن يدافع عنهم أو قاطني منشآته محصنين من القانون الذي يطبق على الجميع.

وأثيرت في الأيام السابقة بعد قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين بمنع 19 فرد من مؤدي أغاني المهرجانات لحين تصحيح أوضاعهم .

وعلى الفور أطلق ساويرس تصريحاته ضد أمير الغناء العربي والسخرية منه ، متحديا قرارات احدى مؤسسات الدولة وهي نقابة الموسيقين ، قائلا سأدعو مؤديين المهرجانات كل عام في مهرجان الجونة ، وكأنه في دولة داخل الدولة لا تحترم المؤسسات وقراراتها

ولم يكف ساويرس عن هذا الأمر بل أتجه لإطلاق التصريحات لبعض وسائل الاعلام الخارجية ضد الاستثمار في مصر وسياسة الحكومة المصرية مرددا شائعات غير صحيحة

وفي هذا الشأن ، شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤكدا أنه جمع كل أمواله من الاستثمار في مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أكثر شخص كسب أموال في مصر منذ عام 2014 وحتى 2021 رجل الأعمال نجيب ساويرس، مضيفا أنه حزين من تشوية رجل الأعمال نجيب ساويرس لصورة مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه لا نتحدث عن منع لكن نتحدث عن عودة مصر الجميلة والراقية، وحضرتك مالك والمهندس نجيب ملوش علاقة بالفن وليست مسئوليته وازاي يقول للفنان الكبير هاني شاكر كلمة ليه وهذا في مجال الفن.



ووجه موسى، حديثه لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، قائلا :"أنت حر في ذوقك لكن ليس تفرض هذا الذوق على المصريين، وليس تقول ليه للفنان هاني شاكر، وازاي لا نحترم هاني شاكر، وأنت رجل اعمال ناجح وكبير".



وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن :"محدش قال إلغي المهرجانات، وهل حضرتك مع هذه اللغة أم مع تنقية المجال والتنقية في الكلمات"، مشيرا إلى أن ما يرضى به نجيب ساويرس لا يرضى به غيره.

موسي يطالب ساويرس باحترام المؤسسات

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن لابد أن تحترم كل مؤسسات مصر من كل شخص في مصر، لافتا إلى أن نجيب ساويرس عليه أن يحترم كل مؤسسات مصر.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن من غير المقبول ترويج الشائعات ضد مصر ومؤسساتها المحترمة، لافتا إلى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يتحدث بمعلومات خاطئة عن الوطن.

وفي سياق أخر تساءل الإعلامي أحمد موسى، لماذا تم تغيير مدينة الشيخ زايد الهادئة، مضيفا أن هناك من دفع أموال كثيرة بهدف العيش في مكان هادئ.

وأضاف أن الأبراج في المدينة في منطقة زد شيء كبير وغير معالم المكان الأمر الذي أثر على حياة المواطنين.



وأشار إلى أن الأبراج في المدينة بمنطقة z شيء كبير وغيرت معالم المكان الأمر الذي أثر على حياة المواطنين ، وأن الشيخ زايد الهادئة خلاص بقت هيصة ورقص وأغاني لحد 4 الفجر، ومحدش معبر قاطني الشيخ زايد، وده تبع المهندس نجيب ساويرس محدش يقرب منه"، متسائلا هل أثرت كلمات أغاني المهرجانات في إفساد الذوق العام"، مؤكدا أن الفن الراقي مطلوب بقوة في مصر.