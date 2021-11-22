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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود علاء وأوباما ينفيان طرد ناشئ الزمالك من لقاء البنك الأهلي

محمود علاء
محمود علاء

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد الأنباء التي ترددت حول مطالبة محمود علاء ويوسف أوباما لاعبي الزمالك، بطرد أحد الناشئين الحاملين للكرات من ملعب لقاء مواجهة البنك الأهلي، التي جمعت الفريقين، في الجولة الخامسة بالدوري الممتاز.


وأكد معاذ محمد حافظ ناشئ الزمالك أن أوباما ومحمود علاء لم يطلبا استبعاده وقال: "كنت فاكر إني هقف بجوار دكة الفريق ولما قالولي هتقف الناحية التانية  قعدت أعيط، ولكن لم يتحدث معي أي من اللاعبين".


ومن جانبه أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة، حول قيامه هو وزميله يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق بطرد أحد ناشئي الزمالك.


وقال :" أنا فوجئت بالأمرعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة ولكن أنا ما اتكلمتش مع أي حد ولا قولت حاجة وكل اللي بيتقال كذب".


وفي نفس الوقت أكد أوباما أنه لا يعلم أيضا أي شئ عن الأمر ولم يطالب باستبعاد أي ناشئ من الملعب، مضيفا أنه أدى تدريبات الإحماء ثم شارك في المباراة  وما تردد أكاذيب في الساعات الماضية.

محمود علاء يوسف أوباما الزمالك البنك الاهلي الدوري الممتاز

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