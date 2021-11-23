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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ثروته 7 تريليونات جنيه.. بيع قصر أغنى كلب في العالم بمبلغ خيالي|صور

صدى البلد

عرض أغنى كلب في العالم «غونثر السادس» قصره المشيد في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل 32 مليون دولار (500 مليون جنيه مصري).

ورث جونثر السادس ثروته البالغة 500 مليون دولار (7.6 تريليون جنيه مصري) من جده جونثر الثالث! ليصبح أغنى كلب في العالم.

الحقيقة الواضحة أيضًا هي أن الفيلا ذات الطراز التوسكاني كانت مملوكة لمادونا في السابق ولكن تم شراؤها منها في عام 2000، مقابل 7.5 مليون دولار.

يجسد القصر الذي تم بناؤه عام 1928، الفخامة بعينها ويضم 9 غرف نوم و 8 حمامات.

تشمل التصميمات الداخلية المذهلة درجًا مرجانيًا ضخمًا ومداخل حجرية مقوسة ومدافئ وأماكن للخدم، كما يوجد مسبح خارجي وإطلالات حصرية على خليج بيسكين، وفقًا للتقارير الإخبارية.

أصل الثروة

تأتي ثروة الكلب المرموق من الكونتيسة الألمانية الراحلة كارلوتا ليبنشتاين، التي توفيت في عام 1992 وخصصت ثروتها بالكامل البالغة 80 مليون دولار إلى كلبها المحبوب، جونتر الثالث، جد غونتر السادس، حيث لم يكن لديها أطفال أو أقارب مقربين.

 

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