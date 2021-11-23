رضا عبد العال: المحلة ظُلِم تحكيميا أمام الأهلي

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن فريق غزل المحلة ظُلم تحكيميا أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب المحلة وانتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز .



وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "Ten": "فريق غزل المحلة كان الأفضل على مدار شوطي المباراة ، والحكم محمد الحنفي تحامل عليهم في العديد من القرارات ، حيث سجل الأهلي هدفه الثالث بعد نهاية الوقت الأصلي والوقت بدل الضائع ".

نجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز على غزل المحلة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة تواجد الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بينما تواجد غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.