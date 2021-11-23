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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلعت يوسف: مواقف يحيى الكومي تسيئ للإسماعيلي.. ولدي عرض خليجي لم أحسمه بعد

طلعت يوسف
طلعت يوسف

قال طلعت يوسف، مدرب الإسماعيلي السابق، إن الدراويش، لم يكن به أموال لصرف مستحقات اللاعبين أو جلب صفقات جديدة.


وأضاف طلعت يوسف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"الرحيل عن الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم كان أمرا عنيفا، خاصة وأنها ستكون المرة الثانية، وقررت أن أحارب بالمجموعة الحالية من لاعبي الإسماعيلي".


وتابع:" لا أريد أن أتذكر مواقف يحيى الكومي معي بتفاصيلها لأنها تسئ للنادي الإسماعيلي، ويحيى الكومي يجب أن يعلم حجم مقعده حاليا لأنه يمثل النادي الإسماعيلي وجماهيره".


وأردف: "ما زالت لدي مستحقات متأخرة لدى الإسماعيلي بجانب قيمة الشرط الجزائي، ونائب رئيس الدراويش وعد بصرف مستحقاتي، وقال لي: "أنت ماتعرفنيش.. أنا كلمتي واحدة".


وشدد على أن :" الإسماعيلي يحتاج للدعم بشدة، والحل الوحيد للإسماعيلي هو التعاقد مع 6 أو 8 صفقات مكلفة جدا في يناير المقبل، وإصابتي بفيروس كورونا منعتني من الحصول على وقت كاف للعمل مع الفريق".


وواصل:" الإسماعيلي يحتاج للدعم في جميع المراكز والحديث عن وجود الفريق في المربع الذهبي لتسكين الجماهير فقط، وتصريح رئيس الإسماعيلي أن الإسماعيلي سيفوز على الزمالك من أسوأ التصريحات".


وقال أيضا :" شعرت أن لاعبي الإسماعيلي يفتقدون للروح والإصرار في المباريات السابقة للدوري، وأمتلك عرضا خليجيا ولم أحسم موقفي إلى الآن".

 

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