فازوا عليهم.. قيادات الأزهر بأسيوط يشاركون في مباراة كرة قدم مع الطلاب

شارك الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، طلاب فرع الجامعة في مباراة كرة قدم خماسية، بملعب نادي أعضاء هيئة التدريس، وذلك على هامش فعاليات اليوم التطوعي بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي لتجميل و تزيين الحرم الجامعي والكليات.

شارك في المباراة، كذلك الدكتور سالم فهمي عميد كلية الزراعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب، فى إطار التفاعل والتقارب مع طلاب فرع الجامعة.



وكانت المباراة كرة بين فريقين أحدهما فريق من أعضاء هيئة التدريس يقوده الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة و الفريق الآخر من عدد من الطلاب المشاركين في اليوم التطوعي.



وانتهي اللقاء بفوز فريق نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي على فريق الطلاب ٣/٥، وساد المباراة جو من الود والروح الرياضية بين الجميع .



رئيس جامعة الأزهر يشارك في مباراة تنس طاولة



كان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قد افتتح بداية الشهر الجاري، دورة تنس الطاولة لطلاب كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة، برفقة الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة.

وأجرى رئيس جامعة الأزهر، لقاءً وديا مع طلاب كلية الزراعة ، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم، بل وشاركهم مباراة تنس الطاولة، مع الدكتور محمود صديق ، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

قيادات الأزهر بأسيوط يشاركون في مباراة كرة قدم