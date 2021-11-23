في 7 خطوات.. كيف تقود سيارتك في الأمطار والشبورة؟

قيادة السيارات على الطرق في الطقس السيء، ومع هطول الأمطار وظهور الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والصحراوية، تجرى الإدارة العامة للمرور عمليات مراقبة دورية من خلال قيادات الطريق والأقوال الأمنية التابعة للمرور المتحركة على الطرق، وأيضا غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع غرف عمليات إدارات المرور المختلفة وأيضا غرف علمليات المحافظات، للتدخل في حالات الطواريء وإغلاق الطرق التي يصعب قيادة المركبات عليها بسبب الأمطار الغزيرة أو الشبورة وإنعدام الرؤية.

ومع هطول الأمطار على الطرق، يقدم موقع صدى البلد خدمات إرشادية ونصائح لقائدي السيارات على الطرق، حفاظا على الأرواح، وتقليلا لمعدلات الحوادث ويأتي على رأس الإرشادات ضرورة الحفاظ على مسافات الأمان.

مسافات الأمان بين السيارات

تظهر خلال فصل الشتاء، ظواهر الشبورة والأمطار التي تصل إلى حد السيول، وهو ما يتسبب في حوادث الاصطدام الناتجة عن عدم مراعاة مسافات الأمان بين السيارات، وهو ما تنصح به الإدارة العامة للمرور، بضرورة الاحتفاظ بمسافة 4 أمتار لكل 10 كم/س، وذلك عقب الدراسات التي أثبتت أن نسبة 30% من حوادث الطرق ترجع لعدم ترك مسافات الأمان، وعلى قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه دوما الانتباه للإشارات الصادرة عن المركبة الأمامية سواء إشارات الفرامل أو الجانبية.

تخطي السيارات

تخطي السيارات أو كما يشاع عنه "الغرزة"، من أخطر الأشياء ضمن قيادة قد تؤدي لحادث، حيث يرى خبراء المرور ضرورة رؤية الجانب الأيسر للسيارة قبل تخطي السيارة الأمامية، فالقادم من الخلف قد يصطدم بالسيارة حال تخطيها السيارة الأمامية، أيضا استخدام الإشارات الضوئية الجانبية قبل التخطي، وقبل الدخول إلي الشوارع الجانبية بوقت كاف، وينصح بعدم التخطي في حالات الطقس السيء إلا في حالات الضرورة.

الانشغال بغير الطريق

كما ينصح خبراء المرور دوما، بضرورة عدم الانشغال بأشياء غير الطريق خلال القيادة، والتي يأتي على رأسها التحدث في الهاتف المحمول، بالإضافة لتناول المأكولات والمشروبات داخل السيارة أثناء القيادة، وأيضا الانشغال بأشياء داخل السيارة مع عدم النظر إلى الطريق.

السرعات القانونية والمخدرات

تدخل القيادة تحت سرعات مرتفعة بالسيارات، ضمن أبرز العوامل المؤدية لحوادث الطرق، وهو ما تناشد به دوما الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بالسرعات القانونية المقررة، ضمن شعارات "أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل"، لا سيما القيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات وهو واحد من أهم الأسباب المؤدية لحوادث الطرق.

صيانة السيارة

وتأتي ضمن أولويات القيادة الآمنة، الحفاظ على عمليات الصيانة الدورية للسيارة، والتي تشمل الكشف الدوري على إطارات السيارات لمعرفة صلاحيتها، والتأكد أيضا من سلامة المرايات الخاصة بالسيارة، مع إجراء الصيانة الدورية لميكانيكا السيارة تجنبا لتعطلها وتعطيل حركة سير السيارات.

الأضواء المبهرة

وتشمل أساسيات القيادة الآمنة على الطرق، عدم استخدام الأضواء المبهرة حال القيادة، وعدم استخدامها حال القيادة داخل المدينة أو في الأماكن السكنية نظرا لكونها تمنع الرؤية عن السيارة المقابلة لمدة تقارب الـ 7 ثوانٍ وهو ما ينجم عنه حادث.

جهاز الفرامل

وتشمل النصائح المرورية بالتحديد في فصل الشتاء والطقس السيء، التأكد من سلامة أجهزة الفرامل في السيارات، حيث يجب دوما التأكد من تشغيلها بالصور الكاملة الصحيحة لتجنب حوادث الطرق، مع الحفاظ على عدم إستخدام أجهزة الفرامل بصورة مفاجأة خلال الأمطار منعا لإنزلاق السيارات.