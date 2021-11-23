عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: نقابة الموسيقيين تحقق اليوم مع حسن أبو الروس.. منة شلبي تخسر جائزة الإيمي الدولية

صدى البلد

شر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها عن حسن أبو الروس و أحمد عز ومن أهمها:

 

تعرف على موعد تحقيق نقابة الموسيقيين مع الفنان حسن أبو الروس

 

كشف الفنان حسن أبو الروس عن موعد تحقيق نقابة الموسيقيين معه بعد أن تم تأجيل الموعد من أول أمس الأحد .

 

بفستان أسود.. منة شلبي على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الإيمي الدولية

 

ظهرت الممثلة المصرية منة شلبي بفستان أسود، على السجادة الحمراء قبيل بدء حفل توزيع جوائز الإيمي الدولية  التي حصلت خلالها على ترشيحها الأول لجوائز الإيمي عن دورها في بطولة مسلسل الجريمة "في كل أسبوع يوم جمعة" بحسب موقع الجائزة الرسمي. 

 

أحمد عز يكشف موعد انتهائه من تصوير كيرة والجن"خاص"

 

أكد النجم أحمد عز في تصريح خاص لصدى البلد أنه اقترب من الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم " كيرة والجن".

 

رامي عاشور يكشف تفاصيل تحضيره لأغنية مع تامر حبيب لمهرجان الجونة

 

كشف المطرب رامي عاشور خلال ندوته في موقع صدى البلد عن حقيقه تقديمه أغنية في مهرجان الجونة  في الدورة الماضية .

منة شلبي تخسر جائزة الإيمي الدولية لصالح البريطانية هايلي سكوايرز

 

خسرت الفنانة منة شلبي جائزة الإيمي الدولية منذ قليل ، حيث فازت بها البريطانية هايلي سكوليرز

صرخت عاليا.. منة شلبي تكشف رد فعلها بعد ترشحها لجائزة الإيمي الدولية.. فيديو

 

كشفت الفنانة منة شلبي في لقاء لها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الإيمي الدولية أنها فخورة بهذا الإنجاز.

حسن أبو الروس احمد عز تحقيق نقابة الموسيقيين منة شلبي موعد تحقيق نقابة الموسيقيين

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد تحقيق نقابة الموسيقيين مع الفنان حسن أبو الروس

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

لهذا السبب .. تأجيل عرض الجزء الثاني لمسلسل رمضان كريم

سر سفر ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا وتفاصيل جديدة حول حالتها الصحية

بقيت شبه أبوك.. محمد محمود عبد العزيز يكشف آخر كلمات سهير البابلي له

وزير الإعلام السعودي يشارك في احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون

نصيب الأسد.. تعرف على جوائز مصر في المهرجان الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك

فنانون يدخلون على خط الأزمة بين نجيب ساويرس وهاني شاكر .. حلمى عبد الباقى: لا يعلمون من هو أمير الغناء .. وماندو العدل: بلاش كلام فارغ

ترشيحاتنا

مفيش أمطار.. الأرصاد تحذر من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع |فيديو

بايدن.. هل هو الاختيار الافضل لانتخابات 2024؟

العيار الأكثر شيوعاً وصل 809 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23- 11- 2021

لقاء بين بايدن وبوتين قريبا .. البيت الأبيض يعلق

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 23- 11-2021

يجسد الدور الإماراتي في اليمن.. أمير سعودي يعلق على فيلم «الكمين»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

من غيرك يستحقها.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| بين قصر أغنى كلب في العالم بـ500 مليون جنيه.. قطار يدهس شابًا أثناء تصوير فيديو.. أفعى تقتل امرأة أثناء جلوسها على المرحاض.. ورجل يصارع قرشًا لإنقاذ زوجته

نسخة طبق الأصل.. زوج يشيد تاج محل جديدا هدية لزوجته |صور

وداعا فراشة الميديا.. الإعلاميون ينعون أسماء مصطفى برسائل مؤثرة.. و4 مذيعين يبكون على الهواء حزنا على الراحلة.. لميس الحديدي: ملحقتش أكلمها.. ولبنى عسل: قابلتها 3 مرات فقط

أثناء جلوسها على المرحاض.. أفعى كوبرا تقتل امرأة بـ لدغة سامة |شاهد

فيديو

فيديو جراف.. مثيرة للجدل.. قمر اللبنانية ترزق بطفلة ثانية مجهولة الأب

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ