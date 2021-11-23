أخبار الفن: نقابة الموسيقيين تحقق اليوم مع حسن أبو الروس.. منة شلبي تخسر جائزة الإيمي الدولية

شر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها عن حسن أبو الروس و أحمد عز ومن أهمها:

كشف الفنان حسن أبو الروس عن موعد تحقيق نقابة الموسيقيين معه بعد أن تم تأجيل الموعد من أول أمس الأحد .

ظهرت الممثلة المصرية منة شلبي بفستان أسود، على السجادة الحمراء قبيل بدء حفل توزيع جوائز الإيمي الدولية التي حصلت خلالها على ترشيحها الأول لجوائز الإيمي عن دورها في بطولة مسلسل الجريمة "في كل أسبوع يوم جمعة" بحسب موقع الجائزة الرسمي.

أكد النجم أحمد عز في تصريح خاص لصدى البلد أنه اقترب من الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم " كيرة والجن".

كشف المطرب رامي عاشور خلال ندوته في موقع صدى البلد عن حقيقه تقديمه أغنية في مهرجان الجونة في الدورة الماضية .

خسرت الفنانة منة شلبي جائزة الإيمي الدولية منذ قليل ، حيث فازت بها البريطانية هايلي سكوليرز

كشفت الفنانة منة شلبي في لقاء لها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الإيمي الدولية أنها فخورة بهذا الإنجاز.