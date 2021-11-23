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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد دموعها مع وفاء الكيلاني.. سمية الألفى تتصدر التريند بسبب فاروق الفيشاوى

سمية الالفى
سمية الالفى

تمكن مقطع فيديو من برنامج السيرة ، والذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ، ويعرض على قناة أبو ظبى من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

 

المقطع كان جزء من حلقة الفنانة سمية الألفى التى حلت ضيفة على برنامج السيرة ، والتي لم تستطيع أن تتمالك دموعها حين تذكرت لحظة وفاة زوجها الأسبق فاروق الفيشاوى . 

 

وكشفت سمية الألفى ، خلال الحلقة عن تفاصيل علاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوى ، مؤكدة أن شعرت بالندم بعد طلاقها منه لأنها كانت ترغب أن ترافقه طيلة الـ 24 ساعة قبل وفاته . 

واختفت الفنانة سمية الألفي، عن الأضواء سنوات طويلة بسبب مرضها ومشكلاتها العائلية، لكن غيابها خلال العامين الماضيين جاء عقب وفاة زوجها السابق الفنان فاروق الفيشاوي ، الذي أثر رحيله فيها بصورة كبيرة.

 

وظهرت سمية الألفي ، في نهاية عام 2019 مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، وتحدثت عن سبب غيابها خلال الفترة الماضية.

 

وقالت سمية الألفي إنها بدون فاروق الفيشاوي "تايهة" في الدنيا، ولا تستطع القيام بأي شيء في غيابه.

 

وحاول عمرو الليثي إقناع سمية الألفي بالعودة للتمثيل وأنها مازالت تتمتع بالجمال والرقي اللازم للظهور على الشاشة مرة أخرى وقطع الغيبة.

 

وقالت سمية، خلال تواجدها في البرنامج، إنها كانت ستفكر في العودة إلى التمثيل لو كان فاروق الفيشاوي ما زال على قيد الحياة.

 

وعقب عرض الحلقة في نوفمبر 2019، اتخذت الفنانة الكبيرة سمية الألفي قرارا بالتراجع عن قرار الاعتزال، والعودة إلى عالم التمثيل.

 

وكشف الإعلامي عمرو الليثي الخبر عبر حسابه على فيسبوك، موضحا أن سمية الألفي أبلغته بالأمر بنفسها، وكتب: “أبلغتني الآن الفنانة الكبيرة سمية الألفي أن حلقتها معي أعطتها دفعه قوية للأمام وقالت لي أنني استجبت لطلبك أن أعود للتمثيل مره أخرى وأنها قررت إنهاء عزلتها والعودة للوقوف أمام الكاميرات”.

 

وأوضح أنها ستعلن الأمر بنفسها من خلال برنامجه: “ستعلن ذلك بنفسها في اول حلقه جديده من برنامج واحد من الناس و انا بهنيها علي هذا القرار”.

 

مشوار سمية الألفي 

 

قدمت سمية الألفي على مدار مشوارها الفني العديد من المسلسلات الشهيرة منها ليالي الحلمية، كناريا وشركاه، العطار والسبع بنات، بوابة الحلواني، رحلة المليون.

 

وشاركت أيضا في أفلام سينمائية عديدة منها رحلة عيون، شاطيء الحظ، علي بيه مظهر و40 حرامي، القرداتي، الحلال والحرام، وحد السيف.

وفاء الكيلانى الراحل فاروق الفيشاوي الفنان فاروق الفيشاوى سمية الالفي السيرة

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